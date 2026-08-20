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Detenida una cuidadora en Huesca por estafar más de 6.700 euros a un anciano fallecido

La investigación se inició tras la denuncia de la hija del fallecido y el administrador de la herencia, quienes detectaron movimientos irregulares en la cuenta del anciano.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. / El Periódico

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Huesca

La Policía Nacional ha detenido en Huesca a una mujer como presunta autora de un delito de estafa por utilizar durante alrededor de seis meses la tarjeta bancaria de un anciano al que cuidaba, incluso después de que falleciera, con cargos fraudulentos que superan los 6.700 euros.

Según ha informado este jueves la Comisaría Provincial, la investigación se puso en marcha después de que la hija del fallecido y el administrador de la herencia detectaran numerosos movimientos irregulares en una de las tarjetas del hombre y denunciaran los hechos ante la Policía Nacional de Huesca.

Las pesquisas policiales han determinado que la detenida trabajaba como cuidadora del anciano y que, aprovechando la confianza que este había depositado en ella, se habría seguido utilizando la tarjeta con normalidad durante los meses posteriores al fallecimiento del hombre.

Según la policía, la mujer realizó de forma reiterada pagos en distintos establecimientos comerciales para costear gastos personales, entre ellos varios tratamientos estéticos, todos ellos abonados con el dinero del fallecido. La suma total de las operaciones fraudulentas identificadas por los investigadores asciende a mas de 6.700 euros.

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Los agentes han detenido a la mujer y han puesto los hechos y las diligencias practicadas en conocimiento de la autoridad judicial.

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