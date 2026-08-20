Directo | El incendio de Las Peñas de Riglos está estabilizado tras arrasar 15.400 hectáreas

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) suma 10 días activo y fuera de control tras afectar a más de 17.000 hectáreas, de las cuales 15.400 han quedado arrasadas por el fuego. Durante este tiempo, el fuego ha obligando a desalojar 19 municipios de Huesca que, en total, suman más de un millar de personas fuera de sus casas. Trece de ellos han vuelto este miércoles como consecuencia de la buena evolución de los trabajos de extinción. El incendio ha quedado estabilizado este jueves.

Los vecinos de Santa María de la Peña, Salinas de Jaca, Villalangua, Larués, Bailo, Triste, La Peña Estación, Yeste, Anzánigo, Osia y Bernués ya han regresado a sus hogares. 583 personas en total. Los municipios que permanecen desalojados por el momento son Ena, Centenero, Botaya, Atarés, Santa Cruz de la Serós y Binacua.

Mientras se completan y supervisan las analíticas de calidad del agua realizadas por la Dirección General de Salud pública, se recuerda a los vecinos realojados que el agua no es apta para el consumo humano. Se ha habilitado un dispositivo coordinado por Protección Civil y por las comarcas de La Jacetania y la Hoya de Huesca para suministrar agua embotellada a las personas empadronadas en las localidades afectadas, a razón de 5 litros por persona y día, con puntos de distribución que serán comunicados por cada ayuntamiento

Las poblaciones que se realojan cuentan ya con suministro eléctrico y también se encuentran en funcionamiento las telecomunicaciones. Bermúdez de Castro ha indicado que durante la noche “se ha podido trabajar muy bien en el incendio” y el perímetro afectado no se ha ampliado. Ello permite al operativo concentrar sus esfuerzos en el interior de la zona afectada, con el objetivo de minimizar los daños en la masa forestal y sofocar los focos residuales que han ido surgiendo, especialmente en el sector 5 (Santa Cruz de la Seros y San Juan de la Peña). Estas labores están condicionadas por la evolución meteorológica prevista para hoy, con temperaturas elevadas y rachas de viento a última hora de la tarde.

Mapa interactivo del incendio de La Peña

El pasado domingo, un integrante de la UME ha murió durante los trabajos de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos tras el vuelco del vehículo autobomba en el que se desplazaba por el barranco de Atarés, un punto situado en las inmediaciones de la Peña Oroel y cerca de la carretera A-1205. Otros tres militares resultaron heridos. Además, el auto del juez señala que el joven detenido estaba "en el punto exacto" del origen del fuego.

El operativo prevé poder seguir avanzando durante las próximas horas, que se consideran cruciales para poder dar por estabilizado el incendio. Para ello, la estrategia a lo largo de mañana se basará en los medios aéreos, manteniendo seis helicópteros trabajando de manera simultánea y una veintena de medios aéreos trabajando durante toda la jornada. Con las últimas mediciones, la superficie provisional afectada asciende a 18.400 hectáreas, si bien esta cifra se corresponde con una mayor precisión en las mediciones y no con un avance del fuego.

Regreso de los evacuados por el incendio de Las Peñas de Riglos A lo largo de la mañana se evaluará el regreso a sus domicilios de los vecinos de Centenero, Ena y Botaya, un total de 117 personas, que se suman a los 583 vecinos de 13 núcleos que ya pudieron volver a sus casas ayer. por el incendio de Las Peñas de Riglos Además, quedan pendientes de realojo Atarés (83 personas), Santa Cruz de la Serós (74) y Binacua (46). En conjunto, 203 personas que previsiblemente podrán volver a sus hogares también en las próximas horas.

El incendio de Las Peñas de Riglos, estabilizado El incendio de Las Peñas de Riglos está estabilizado. Así lo ha anunciado el Gobierno de Aragón tras la reunión del Cecopi donde también ha precisado la cantidad efectiva de superficie forestal arrasada por el fuego tras las cifras provisionales dadas en días anteriores. De esta manera, las llamas han afectado a un perímetro de 18.400 hectáreas, de las cuales ha arrasado 14.500.

Medios en el incendio de Las Peñas de Riglos hoy Este será el despliegue de medios en el incendio de Las Peñas de Riglos: Tres brigadas helitransportadas y sus helicópteros

Helicóptero de Coordinación

Diez brigadas terrestres

Nueve autobombas

Tres bulldozers

Puesto de Mando Avanzado Ligero +Técnicos del Puesto de Mando Avanzado

Director Técnico de Extinción

Personal de Apoyo al Director de Extinción –GADEX–

Puesto de Mando Avanzado 112 Medios del Ministerio para la Transición Ecológica: Dos medios aéreos.

Una BRIF

Buena evolución del incendio de Las Peñas de Riglos Esta noche han continuado los trabajo para sofocar y refrescar puntos calientes y humeros dentro del perímetro del incendio de Las Peñas de Riglos. Las lluvias de la tarde y de la noche, junto a la caída de las temperaturas "han ayudado a refrescar el terreno en parte de la zona", informa el Gobierno de Aragón

Los bomberos de refuerzo emprenden sus viajes de regreso Los Bomberos de Francia y el operativo de casi todas las comunidades autónomas emprenden sus viajes de regreso, una vez mejorada la situación del incendio de Las Peñas de Riglos.

Los vecinos de Triste, La Peña Estación, Yeste, Anzánigo, Osia y Bernués vuelven a sus casas El Puesto de Mando Avanzado acaba de dar permiso para el retorno a sus domicilios de los vecinos de Triste, La Peña Estación, Yeste, Anzánigo, Osia y Bernués. Son en total 205 personas que sumadas a las 378 de esta mañana hacen un total de 583 realojados. Los municipios que permanecen desalojados por el momento son Ena, Centenero, Botaya, Atarés, Santa Cruz de la Serós y Binacua.

Cuatro helicópteros del operativo INFOAR del Gobierno de Aragón y alrededor de 18 medios aéreos de las distintas administraciones trabajarán este miércoles en el incendio de Peñas de Riglos para sofocar humeros y refrescar los puntos calientes de toda el área afectada. La superficie dañada se estima actualmente en unas 18.400 hectáreas.

Todo Aragón en alerta roja por riesgo de incendios El viento seco y las altas temperaturas generalizadas en todas las comarcas de Aragón hacen que la totalidad del terriotorio se encuentre en nivel rojo de alerta de peligro de incendios forestas. INFOAR, en su cuenta de X, pide precaución a los aragoneses.

Así ha sido la vuelta a casa de los vecinos oscenses desalojados por el incendio de La Peña En imágenes | Vecinos de varios municipios vuelven a sus casas tras ser evacuados por el incendio de La Peña / Rubén Ruiz