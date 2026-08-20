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Directo | El incendio de Las Peñas de Riglos está estabilizado tras arrasar 15.400 hectáreas

Un total de 583 vecinos que habían sido evacuados de los municipios de Santa María de la Peña, Salinas de Jaca, Villalangua, Larués y Bailo pueden ya volver a sus hogares de forma inmediata. Además, Arbués y Alastuey se unen a las cinco localidades anunciadas

VÍDEO | Los bomberos continúan apagando las llamas del incendio de Las Peñas de Riglos

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Cristina García

David Chic

Zaragoza / Las Peñas de Riglos

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) suma 10 días activo y fuera de control tras afectar a más de 17.000 hectáreas, de las cuales 15.400 han quedado arrasadas por el fuego. Durante este tiempo, el fuego ha obligando a desalojar 19 municipios de Huesca que, en total, suman más de un millar de personas fuera de sus casas. Trece de ellos han vuelto este miércoles como consecuencia de la buena evolución de los trabajos de extinción. El incendio ha quedado estabilizado este jueves.

Los vecinos de Santa María de la Peña, Salinas de Jaca, Villalangua, Larués, Bailo, Triste, La Peña Estación, Yeste, Anzánigo, Osia y Bernués ya han regresado a sus hogares. 583 personas en total. Los municipios que permanecen desalojados por el momento son Ena, Centenero, Botaya, Atarés, Santa Cruz de la Serós y Binacua.

Mientras se completan y supervisan las analíticas de calidad del agua realizadas por la Dirección General de Salud pública, se recuerda a los vecinos realojados que el agua no es apta para el consumo humano. Se ha habilitado un dispositivo coordinado por Protección Civil y por las comarcas de La Jacetania y la Hoya de Huesca para suministrar agua embotellada a las personas empadronadas en las localidades afectadas, a razón de 5 litros por persona y día, con puntos de distribución que serán comunicados por cada ayuntamiento

Las poblaciones que se realojan cuentan ya con suministro eléctrico y también se encuentran en funcionamiento las telecomunicaciones. Bermúdez de Castro ha indicado que durante la noche “se ha podido trabajar muy bien en el incendio” y el perímetro afectado no se ha ampliado. Ello permite al operativo concentrar sus esfuerzos en el interior de la zona afectada, con el objetivo de minimizar los daños en la masa forestal y sofocar los focos residuales que han ido surgiendo, especialmente en el sector 5 (Santa Cruz de la Seros y San Juan de la Peña). Estas labores están condicionadas por la evolución meteorológica prevista para hoy, con temperaturas elevadas y rachas de viento a última hora de la tarde.

Mapa interactivo del incendio de La Peña

El pasado domingo, un integrante de la UME ha murió durante los trabajos de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos tras el vuelco del vehículo autobomba en el que se desplazaba por el barranco de Atarés, un punto situado en las inmediaciones de la Peña Oroel y cerca de la carretera A-1205. Otros tres militares resultaron heridos. Además, el auto del juez señala que el joven detenido estaba "en el punto exacto" del origen del fuego.

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El operativo prevé poder seguir avanzando durante las próximas horas, que se consideran cruciales para poder dar por estabilizado el incendio. Para ello, la estrategia a lo largo de mañana se basará en los medios aéreos, manteniendo seis helicópteros trabajando de manera simultánea y una veintena de medios aéreos trabajando durante toda la jornada. Con las últimas mediciones, la superficie provisional afectada asciende a 18.400 hectáreas, si bien esta cifra se corresponde con una mayor precisión en las mediciones y no con un avance del fuego.

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