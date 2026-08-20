El incendio de Las Peñas de Riglos deja afecciones en 349 fincas y 42 edificaciones
El Portal Registral de Emergencias del Colegio de Registradores facilita a los damnificados acceso a los datos de fincas registrales
El incendio de Las Peñas de Riglos ha dejado, según los datos preliminares, 14.453,55 las hectáreas quemadas, en los términos municipales de Bailo, Caldearenas, Jaca, Las Peñas de Riglos, Santa Cilia y Santa Cruz de la Serós, resultando afectadas 349 fincas registrales y 42 edificaciones, informan desde el Colegio de Registradores. Esta entidad colegial es la encargada de gesionar el Portal Registral de Emergencias (PRE) que permite identificar parcelas, fincas y edificaciones dañadas mediante la integración de datos del registro con información geográfica del sistema Copernicus.
El 10 de agosto, aproximadamente a las 10.00 horas se inició un incendio forestal en el entorno de Santa Cruz de la Serós y San Juan de la Peña, en la comarca de La Jacetania (Huesca). El fuego afectó a una extensa zona de alto valor ambiental, paisajístico y patrimonial, alcanzando el entorno del Monasterio de San Juan de la Peña, considerado uno de los principales símbolos históricos de Aragón.
Primeros análisis
Los análisis realizados identifican, además, afecciones sobre 5.995,07 hectáreas de Montes de Utilidad Pública. Entre los montes afectados se encuentran Huértalo o Sierra; Paco Mosquera; Paul Mayor, Mosquera del Gallo, Solano de Pallarón, Balsera, Las Coronas y Horcal; La Carrosa y Valdestremera; El Aturio; La Carruaca; Castellazos y Tafarras; Plan Duque y Solano Valarbesa; Cúculo; Boyeral; Cúculo, Boalar y Arrasos; Puy del Pino; Barzada o Socarrada; Carbonera, Horcal y Boalar; Oroel, Paco y Solano, Socarrada, Villar de Sarsa, Vatiguano y Larrín, Ballaprica y otros; Sierra del Valle de Estier; Mosquera y Paco; Monte Alto; Pardina de Lagé; Pardina de Cerzún; Mosquera y Martineta; La Mosquera; Monte Bajo; Aurín; San Juan de la Peña; Cuello; Coronazo y Cercito, todos ellos de elevado valor ambiental y forestal.
El incendio ha afectado a 3.032 hectáreas de Espacios Naturales Protegidos. En concreto, la superficie afectada se localiza dentro del Paisaje Protegido 'San Juan de la Peña y Monte Oroel', uno de los enclaves naturales y paisajísticos más emblemáticos de Aragón.
El incendio ha impactado sobre extensas masas forestales de gran valor ecológico y paisajístico, así como sobre el entorno de San Juan de la Peña, un espacio de extraordinaria relevancia histórica, cultural y ambiental vinculado a los orígenes del antiguo Reino de Aragón. Todo ello pone de manifiesto la afección del fuego sobre áreas de especial interés para la conservación del patrimonio natural, la biodiversidad y el paisaje.
"Desde el Colegio de Registradores seguimos actualizando la información publicada en el Portal Registral de Emergencias, ofreciendo una visión global del impacto de los incendios y facilitar a los damnificados acceso a los datos de fincas registrales afectadas y acreditar la titularidad vigente de sus inmuebles, algo clave para gestionar indemnizaciones y ayudas de las administraciones".
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