Jorge Azcón admite que Aragón debe "multiplicar" los medios para prevenir y combatir los incendios

Ha costado, pero desde el Gobierno de Aragón, -integrado por Vox, un partido negacionista del cambio climático- han admitido que el cambio climático está transformando los incendios, más voraces y rápidos, más difíciles de atacar. Lo decía el presidente Jorge Azcón, que este viernes ha sobrevolado las más de 18.000 hectáreas que se han visto afectadas por el incendio de Las Peñas de Riglos. "Los pasos que se han dado han sido muchos, pero los nuevos incendios a los que nos enfrentamos hacen que las medidas que se tengan que tomar sean extraordinarias", afirmaba el conservador desde el Puesto de Mando Avanzado, ubicado en Santa María de la Peña, donde se ha coordinado un operativo histórico con más de mil personas trabajando casi sin descanso en las labores de extinción.

El incendio de Las Peñas de Riglos ya se ha dado por estabilizado, diez días después y tras haber calcinado 14.500 hectáreas y obligado a evacuar durante más de una semana a un millar de vecinos de 19 localidades que poco a poco están volviendo a sus casas. Por el camino de vuelta, la realidad: un bosque grisáceo.

Jorge Azcón también ha admitido la necesidad de invertir más en la prevención y extinción de incendios. "Tenemos que multiplicar los medios, tanto en la limpieza de los bosques como en los medios que tienen las brigadas para luchar contra los incendios, y es lo que vamos a hacer y en lo que estamos trabajando", ha asegurado el presidente, que ha recordado que la creación de la Agencia de Emergencias de Aragón es "inminente". El líder del Ejecutivo ha anunciado que en las próximas semanas presentará su proyecto de presupuestos, que incluirá un plan "como nunca se ha hecho en la comunidad autónoma".

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Las declaraciones las ha hecho en una mañana en la que los bomberos forestales de Sarga se concentraban en las tres capitales de provincia y varias localidades para exigir mejoras en sus condiciones laborales. Llevan en huelga desde el pasado martes, aunque con unos servicios mínimos del 100%. El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, pedía "calma" a los trabajadores. "Hay que mejorar sus condiciones laborales, sus bases, sus medios, es decir, sin ninguna duda, este año los presupuestos tendrán unas partidas muy importantes para ello y se verá", subrayaba el consejero, que les pedía esperar a septiembre para conocer el plan del Ejecutivo.

Volviendo al terreno, el incendio de Las Peñas de Riglos se encuentra estabilizado y se han retirado los medios internacionales y de otras comunidades autónomas. Incluso miembros de Infoar se han trasladado hasta Navarra para ayudar en las labores de extinción del incendio del Roncal.

Azcón ha asegurado que la imagen aérea de la zona afectada es "terrible", "terrorífica". Ahora que está estabilizado, los bomberos trabajan para refrescar los puntos calientes. "Por fin empezamos a ver el incendio de otra manera, empezamos a ver la luz al final del túnel; ha sido dramático", ha insistido el presidente, que ha puntualizado que "todavía quedarán algunos días" hasta que esté extinguido el fuego por completo.