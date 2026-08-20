Luz verde ambiental a una planta solar de un gigante energético en Campo de Borja

Naturgy avanza en la ampliación de su presencia renovable en el oeste de la provincia de Zaragoza. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha emitido una declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto de hibridación de una planta fotovoltaica de 16,2 megavatios (MW) con el parque eólico Fréscano, puesto en marcha hace seis años por el mismo gigante energético. La nueva instalación permitirá combinar en un mismo complejo la generación solar y eólica, una fórmula cada vez más extendida en el sector para aprovechar infraestructuras comunes y complementar la producción de ambas tecnologías.

La planta solar contará con una potencia máxma de 17,65 MW y ocupará una superficie vallada de 34,55 hectáreas en varias parcelas del término municipal de Fréscano, en la comarca de Campo de Borja. El proyecto contempla la instalación de 31.248 paneles bifaciales sobre seguidores solares, que orientarán automáticamente los módulos para seguir la posición del sol y maximizar su producción.

La electricidad generada se transportará mediante una red subterránea de 20 kilovoltios hasta la subestación Fréscano-Pradillo, ya existente, donde se incorporarán nuevas celdas para la conexión de la planta. Desde allí utilizará la infraestructura de evacuación prevista hacia las subestaciones de Valcardera y Magallón. La línea subterránea hasta la subestación tendrá una longitud de casi 3,7 kilómetros y discurrirá fundamentalmente por caminos colindantes a la instalación.

La declaración del Inaga considera el proyecto compatible a efectos ambientales, aunque impone una serie de condiciones en cuestiones como la protección de la fauna, la restauración del terreno, las vías pecuarias y los cauces existentes. El proyecto deberá ahora obtener el resto de permisos y autorizaciones necesarias para el inicio de las obras de construcción. Además, la declaración ambiental perderá su vigencia si la ejecución no comienza en el plazo de cuatro años.

El proyecto supone un nuevo paso en la estrategia de hibridación, una tendencia creciente en el sector renovable que permite combinar distintas fuentes de generación en un mismo emplazamiento o bajo una infraestructura eléctrica común. El parque eólico Fréscano, ubicado en los términos municipales de Agón, Fréscano, Borja y Magallón, se puso en marcha en 2020 y tiene una potencia de 24 megavatios (MW), equivalentes al consumo anual eléctrico de más de 30.000 viviendas.

Cuenta con un total de 7 aerogeneradores de última generación y alta eficiencia, con una potencia unitaria de 3,4 MW cada uno. Este proyecto supuso una inversión de unos 25 millones de euros.