MotorLand Aragón despliega un operativo de 1.200 efectivos para el Gran Premio Michelin

Más de 1.200 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad velarán por la seguridad y la movilidad durante el Gran Premio Michelin de Aragón. La Junta de Seguridad ha dado el visto bueno, este jueves, en MotorLand al dispositivo especial de tráfico y seguridad diseñado de cara al Gran Premio.

Durante la mañana del 20 de agosto ha tenido lugar la reunión final de la Junta de Seguridad del Gran Premio Michelin de Aragón, que se celebrará en MotorLand del 28 al 30 de agosto.

La reunión ha tenido como objetivo la puesta en común y posterior aprobación del Plan Especial de Tráfico que ayudará a mantener el correcto funcionamiento de la movilidad y el transporte de los aficionados que asistan a esta decimotercera prueba de MotoGP.

La Junta de Seguridad ha sido presidida por la delegada territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Rosa María Sánchez Casas, y han asistido el segundo teniente de alcalde y concejal de Deportes, Seguridad Ciudadana e Innovación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Alcañiz, Eduardo Orrios Senli; el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, Rodrigo Esteban; el vicesecretario general de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, Jesús Antoñanzas; y el director gerente de MotorLand Aragón, Jorge Panadés Andreu.

El operativo, que comenzará a desplegarse desde el jueves 27, está diseñado para responder al importante incremento de desplazamientos que se producirá durante el fin de semana y garantizar tanto la seguridad de los asistentes como la fluidez del tráfico en las principales vías de acceso al circuito y en su entorno.

La Guardia Civil movilizará más de 1.200 efectivos durante el dispositivo, con la participación de agentes de distintas especialidades, entre ellas Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, Policía Judicial, ARS, GEAS, TEDAX, SEPRONA, Servicio Cinológico, Grupo de Caballería, Servicio Aéreo, equipos NRBQ y unidades de Transmisiones, entre otras.

Se suman la presencia de la Policía Nacional con dos brigadas de seguridad privada y de la Brigada de Extranjería y Fronteras. También se unirá la Dirección General de Tráfico con medios aéreos, la Unidad de Carreteras del Estado y la colaboración de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Una de las novedades será la presencia de la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil, que funcionará también como Punto Violeta y estará situada en el recinto. También destaca la presencia en la Fan Zone del paddock de la Harley Davidson Bagger World Cup, la nueva categoría de MotoGP que disputará en MotorLand su única prueba en España.

Planificar los desplazamientos

Se recomienda a los aficionados la planificación de los desplazamientos siguiendo las indicaciones de los agentes y respetando en todo momento la señalización establecida. Se solicita a los usuarios paciencia, comprensión y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para garantizar el correcto funcionamiento del Gran Premio Michelin de Aragón en todo momento.

Entre el 28 y el 30 de agosto, MotorLand acogerá la decimotercera prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP, una cita llena de atractivos para todos los aficionados tanto dentro como fuera de la pista gracias a actividades como el Pit Lane Walk o la Fan Zone. Las gradas se encuentran rozando el lleno, aunque todavía es posible conseguir algunas localidades en la Grada 7 o en las pelouse.

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Las pelouse dispondrán a partir del sábado 29 de agosto a las 16.00 horas de una entrada sólo para domingo tanto en taquilla como online. Los menores de 14 y mayores de 65 años tendrán acceso libre a pelouse mostrando el DNI en la entrada. Por último, los aficionados dispondrán de la posibilidad de hablar con Lando, un chat bot IA que podrá responder cualquier duda y recomendar actividades por WhatsApp para vivir la experiencia al máximo.