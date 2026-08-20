Perder la vida en el 'tajo': 20 personas han muerto en el trabajo este año en Aragón

La siniestralidad laboral ha experimentado a lo largo de los últimos días un fatídico repunte en Aragón, donde se contabilizan tres fallecimientos en dos siniestros vinculados a incendios, uno forestal en Las Peñas de Riglos y otro industrial en un taller mecánico de Calatorao. De esta forma, la cifra de víctimas mortales se ha elevado hasta los 21 decesos, aunque la muerte del cabo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el Pirineo aragonés no contabiliza en la estadística oficial. En cualquier caso son tres decesos que revelan el riesgo de trabajar con "temperaturas extremas" y en "situaciones peligrosas", tal y como ha quedado demostrado con estos tres trágicos desenlaces.

Es el análisis que comparten los representantes de CCOO y UGT, cuyo secretario general de Política Sindical Industrial y Salud Laboral, José de las Morenas, subraya la importancia de "poner el foco en situaciones catastróficas", ya que "en muchas ocasiones no se cuenta con el material adecuado". En el caso del bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) fallecido en Calatorao, José de las Morenas alude a "una falta de medios y de recursos humanos" en el servicio de extinción, además de esperar a la investigación de la Guardia Civil para conocer las causas del incendio en el taller mecánico.

Perfil de los accidentes laborales

Este jueves, precisamente, UGT y CCOO se han concentrado en Zaragoza para denunciar la concatenación de estas trágicas muertes en materia de siniestralidad laboral, elevando la cifra de fallecidos hasta los 20. "Hay situaciones que se repiten como las caídas en altura. Son accidentes clásicos del siglo XIX y esto pasa porque no hay un cumplimiento real de las medidas de protección de los trabajadores", continúa José de las Morenas, quien destaca la "alta incidencia" de la siniestralidad laboral en el sector de la construcción a lo largo de este mismo año. Por eso hace "un llamamiento a la concienciación". "Es responsabilidad de todos, pero siempre hay responsables y responsabilidades", apostilla.

"Llevábamos un verano sin accidentes mortales, lo cual era muy positivo en comparación con cifras muy dramáticas de veranos anteriores, pero se ha roto esa tendencia positiva", lamenta el secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, quien coincide con su homólogo en UGT en que el servicio de extinción de la DPZ atraviesa "una situación dramática" desde hace tiempo. "Llevamos muchos años denunciando una falta de personal y de medidas preventivas. A Calatorao acudieron cuatro bomberos y tenían que haber acudido seis o siete", prosigue Clarimón.

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En su caso también insta a esperar los resultados de la investigación que la Guardia Civil mantiene abierta para averiguar qué sucedió en el taller de Calatorao, sobre lo que ambos sindicatos también se han pronunciado a la hora de que reclamar "medidas de prevención" frente a incendios y explosiones en este tipo de instalaciones, más aún por el almacenamiento de sustancias combustibles.