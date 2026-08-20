Qué es YMCA, la asociación cristiana que vio crecer a los cuatro jóvenes fallecidos en Bulbuente

La muerte de cuatro jóvenes en el trágico accidente de tráfico de Bulbuente (Zaragoza) ha puesto el foco sobre YMCA, la organización con la que todos ellos mantenían una estrecha vinculación desde su infancia. Los cuatro habían crecido participando en sus actividades y, con el paso de los años, habían dado el salto al voluntariado y al tiempo libre educativo, convirtiéndose en referentes para otros niños y adolescentes. Regresaban precisamente de un campamento de verano en Salduero, en la provincia de Soria, cuando se produjo el siniestro.

Pero, ¿qué es YMCA? Detrás de sus conocidas siglas --Young Men's Christian Association, Asociación Cristiana de Jóvenes-- se encuentra una de las organizaciones juveniles y sociales más antiguas del mundo. Nació en Londres en 1844, impulsada por George Williams y un grupo de jóvenes preocupados por las difíciles condiciones de vida de los trabajadores que llegaban a la ciudad en plena Revolución Industrial. Desde entonces, el movimiento se ha extendido internacionalmente y está presente en más de un centenar de países.

Las siglas de la organización son conocidas en todo el mundo también gracias a la música. La canción Y.M.C.A., publicada en 1978 por Village People, convirtió el nombre de la asociación en un fenómeno global y sigue siendo, casi medio siglo después, uno de los temas más reconocibles de la música disco.

Casi 40 años en Aragón

Su origen es cristiano, aunque su actividad actual en España se desarrolla como una organización social y educativa sin ánimo de lucro, abierta a personas de cualquier procedencia, creencia o condición. La entidad centra buena parte de su trabajo en la infancia, la juventud y las familias, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, con programas que combinan educación, ocio, acompañamiento social, formación y acceso al empleo.

La sede YMCA en Zaragoza, situada en el barrio de Universidad. / ANGEL DE CASTRO

En Aragón, YMCA cuenta con una presencia consolidada desde hace décadas. La asociación se implantó en la comundiad en 1987 y, casi cuatro décadas después, se ha consolidado como una de las organizaciones sociales con mayor trayectoria en el trabajo con la infancia, la juventud y las familias. Desarrolla programas y actividades en Zaragoza, Huesca y Teruel, con una red de intervención que abarca desde el apoyo educativo y el ocio para niños y adolescentes hasta la orientación laboral y la formación de jóvenes y adultos. Entre sus actuaciones figuran también proyectos de acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad, apoyo a personas migrantes, viviendas y programas para favorecer la emancipación juvenil.

Una de sus señas de identidad es precisamente el acompañamiento a los jóvenes durante distintas etapas de su vida. YMCA desarrolla programas de refuerzo educativo y prevención del abandono escolar, actividades de ocio y tiempo libre y proyectos de formación e inserción laboral. La organización también cuenta con escuelas de ocio y tiempo libre para formar a futuros monitores y una amplia red de voluntariado que participa en actividades educativas y sociales.

Ese recorrido refleja, en buena medida, la historia de los cuatro jóvenes fallecidos en Bulbuente. Según ha explicado a este diario la directora de YMCA en Aragón, Belén Pórtoles, habían formado parte de la entidad "desde su infancia" y, después de años participando en actividades escolares y de verano, continuaron vinculados a ella como voluntarios. El paso de aquellos niños a jóvenes que asumían responsabilidades y acompañaban a otros menores resume una de las dimensiones del trabajo que desarrolla la asociación.

Salduero, mucho más que un campamento

El vínculo de YMCA con el ocio educativo tiene también una larga tradición. La organización desarrolla desde hace décadas campamentos y actividades residenciales, urbanas e internacionales. Entre sus instalaciones figura el campamento de Salduero, en la provincia de Soria, donde se celebran programas de verano con actividades deportivas, culturales y de ocio, además de propuestas de inmersión lingüística. Los participantes procedentes de Zaragoza cuentan incluso con transporte organizado desde la capital aragonesa.

La memoria de YMCA recoge que el campamento de Salduero alcanzó en 2023 una ocupación del 96%, dentro de una actividad de campamentos residenciales que reunió aquel año a cerca de un millar de participantes en distintos programas de la organización.

Fue precisamente después de colaborar como monitores de tiempo libre en Salduero cuando los cinco jóvenes emprendieron el viaje de regreso a Zaragoza. Cuatro de ellos murieron en la colisión frontal registrada en la N-122, en Bulbuente, mientras que el quinto ocupante del vehículo resultó herido muy grave y permanece ingresado en la UCI.

La tragedia ha golpeado así a una organización que, para las víctimas, no era únicamente el lugar donde colaboraban durante el verano. Era también el espacio en el que habían crecido, construido amistades y dado sus primeros pasos como voluntarios.