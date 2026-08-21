Multitudinario adiós al bombero fallecido en el incendio de Calatorao

Caras largas, lágrimas en los ojos, las cabezas buscando apoyo en el hombro del compañero y las miradas perdidas en el cielo buscando una explicación que nadie encuentra para paliar el dolor que deja la trágica muerte de Juan Luis Alonso Lete, el bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) fallecido este miércoles en un incendio en un taller mecánico de Calatorao que también se cobró la vida de un operario del taller. Es la triste imagen que deja la trágica partida de este zaragozano de 56 años que se desempeñaba en el parque de bomberos de La Almunia de Doña Godina, un último adiós que se ha escenificado este viernes por la mañana en el cementerio de Torrero con la celebración de la misa funeral, la cual ha congregado a unas 300 personas, entre ellos, familiares, amigos, conocidos y, sobre todo, compañeros de profesión que han llegado al camposanto zaragozano como Juan Luis Alonso lo hacía cada vez que sonaba la voz de alarma en su centro de trabajo: a bordo de esos mismos camiones que este verano están recorriendo toda la comunidad en la dura batalla que libran contra el fuego.

Por eso han sonado las sirenas en su recuerdo cuando el féretro ha desfilado ante un multitudinario pasillo del que han formado parte casi un centenar de bomberos, efectivos de la misma institución provincial pero también del Ayuntamiento de Zaragoza, de la Diputación Provincial de Huesca y de la Diputación Provincial de Teruel, quienes han ocupado sus posiciones desde mucho antes de la hora, las 10.00, a la que estaba programada la misa. Desde el velatorio hasta la sala de ceremonias, su cuerpo ha sido trasladado a hombros de sus compañeros bomberos, quienes también han acompañado el desfile con el sonido de gaitas y tambores bajo el silencio del público que se santiguaba, lloraba o suspiraba al paso de Juan Luis.

Emotiva despedida al bombero de la DPZ fallecido en Calatorao. / RUBÉN RUIZ

La sala de ceremonias, de hecho, se ha quedado pequeña y la mitad de los asistentes han tenido que seguir la misa desde la calle. No han querido perderse el último adiós a Juan Luis dos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), otra unidad de salvamento que está de luto tras la muerte de un compañero, el cabo Javier García Sancho, en un accidente de tráfico en el incendio de Las Peñas de Riglos. Por eso se ha agradecido su presencia, se les ha trasladado también el pésame y han lamentado entre todos ellos la “mala temporada” que están atravesando con estas dos muertes en menos de 72 horas. “Podéis contar con nosotros para todos”, les han transmitido los militares.

Y, al finalizar la misa, con varias ovaciones de por medio, Juan Luis se ha despedido como ha llegado, a hombros de sus compañeros, acompañado del sonido de las gaitas y tambores de sus compañeros y, por supuesto, con un nuevo desfile que ha roto a aplaudir al paso del féretro.