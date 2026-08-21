Nonaspe se viste de gala para sus días más esperados

Detrás de unas fiestas hay mucho más de lo que se ve a simple vista, una canción que marca el final de una noche, un almuerzo que sabe a gloria después de horas de baile o un recuerdo que permanece mucho tiempo después de que las luces se apaguen. En Nonaspe, las fiestas son también un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Del 23 al 27 de agosto, el municipio se llenará de música, tradición, gastronomía y actividades para todas las edades con motivo de las fiestas en honor a San Bartolomé y la Virgen de Dos Aguas.

Estas celebraciones son un pilar fundamental de la vida local donde, según explica el alcalde del municipio, Fernando Taberner, «en el momento en que terminan las fiestas de 2025, ya se empiezan a poner en marcha las siguientes, intentando mejorar e incorporar actos nuevos. Se trata de innovar cada año y de que todos los vecinos disfruten cada día».

Un guiño a las Nonaspinas

Este año el programa vuelve a apostar por combinar los actos más tradicionales con nuevas propuestas para animar las calles del municipio. El arranque será el día 23 a las 12.00 con el chupinazo y el repique de campanas a cargo de la peña El Rantxo de Patxi. Después llegará uno de los primeros encuentros gastronómicos de las fiestas, con migas y sangría. Sin embargo, la jornada no acabará ahí, puesto que por la noche la localidad se vestirá de gala para la presentación de las Nonaspinas y Nonaspines. Además, del reconocimiento a las Nonaspinas honoríficas, que celebran los 50 años desde que fueron las reinas del pueblo.

El alcalde se prepara para los días grandes de Nonaspe / Servicio especial

El lunes 24 llegará cargado de tradición y cultura, donde el salón del Ayuntamiento acogerá la exposición 30 Anys dels Amics de Nonasp, mientras que los actos religiosos tendrán uno de sus momentos principales con la misa solemne y la procesión en honor a San Bartolomé. La jornada continuará por la noche con el monologo de ‘Carol Tomas’ y terminará con la actuación de la orquesta Montesol.

El martes 25, los vecinos participarán en la tradicional ofrenda de flores de la Virgen de Dos Aguas, uno de los actos más emotivos de las fiestas. La tarde empezará con una de las novedades de esta edición, un particular ‘Humor Amarillo’, una yincana con diferentes pruebas llenas de diversión.

En el plano gastronómico, regresará el tradicional asado de cerdo al espeto el jueves 27. La preparación comenzará a las 8.00 horas y se prolongará durante todo el día hasta las 20.00, momento en que se ofrecerá la degustación. Como broche final, un castillo de fuegos artificiales pondrá el punto y final a cinco días de celebraciones.

Durante todos estos días no faltarán los eventos deportivos, la música, los juegos infantiles y un ambiente de hermandad que completará la experiencia. Será la oportunidad perfecta para conocer las costumbres de Nonaspe y disfrutar de unas fiestas que no solo se celebran, se viven.