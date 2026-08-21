El regreso de los vecinos de Santa Cruz de la Serós dejará el incendio de Las Peñas de Riglos sin evacuados

Pese a la evolución favorable del incendio y a la buena respuesta del operativo desplegado desde el pasado 10 de agosto para combatir el fuego de Las Peñas de Riglos, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), reunido la tarde del pasado jueves en la sala de crisis del 112, acordaba mantener la Situación Operativa 2 y el Nivel de Protección Civil 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO). La reunión era seguida por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en Las Peñas de Riglos. El incendio se encuentra estabilizado, con una evolución favorable y una situación estable, si bien se considera necesario continuar con las labores de vigilancia, seguimiento y control sobre el terreno.

Los vecinos de Binacua y Atarés, realojados.

Durante la tarde del pasado jueves se acordó el realojo de los vecinos de Binacua y Atarés, que pudieron regresar a sus domicilios. En total, 129 personas volvieron a sus hogares, sumándose a los cerca de 700 vecinos de 16 localidades que ya habían sido realojados durante los últimos días. De este modo, únicamente permanecen fuera de sus domicilios los vecinos de Santa Cruz de la Serós, cuyo regreso está previsto a lo largo de este viernes. Con ello, el incendio quedará sin población evacuada.

El CECOPI también acordaba flexibilizar las restricciones de circulación en las carreteras afectadas por el incendio, que ha calcinado ya unas 14.500 hectáreas. Tan solo permanecerán restringidos los accesos directos a los monasterios Nuevo y Viejo de San Juan de la Peña, a través de la carretera A-1603 desde la población de Santa Cruz de la Serós hasta el cruce con la carretera de Botaya, hasta el próximo 15 de septiembre. Asimismo, seguirá prohibido el acceso a los distintos caminos afectados por las llamas.

Estas limitaciones se mantienen con carácter preventivo para facilitar el trabajo de los efectivos que continúan actuando en la zona, garantizar su seguridad y evitar cualquier interferencia en las labores de extinción y vigilancia.

La evolución favorable del incendio y la mejora de las condiciones sobre el terreno permiten continuar avanzando en la recuperación progresiva de la normalidad en las zonas afectadas, aunque los equipos de emergencia seguirán trabajando durante los próximos días para consolidar el perímetro y avanzar hacia el control definitivo del incendio.

Amplio dispositivo

Durante la jornada de ayer trabajaron en las labores de extinción un amplio dispositivo integrado por medios de INFOAR, con tres helicópteros ligeros, un helicóptero de coordinación, tres cuadrillas helitransportadas, diez cuadrillas terrestres, siete autobombas, un buldócer, un vehículo PMA y personal técnico, además de un helicóptero bombardero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). También colaboraron tractoristas y voluntarios de los municipios afectados.

En el ámbito sanitario, social y logístico continúan movilizados recursos del 061, Cruz Roja, las comarcas de la Hoya de Huesca y La Jacetania, los ayuntamientos de Ayerbe y Jaca, Protección Civil, las agrupaciones de voluntarios y SARGA, además de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Durante la próxima noche permanecerá desplegado un dispositivo integrado por cuatro brigadas terrestres, cuatro autobombas y cuatro Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN), que continuarán realizando labores de vigilancia, control y liquidación de puntos calientes dentro del perímetro afectado. Asimismo, el Puesto de Mando Avanzado regresará a su base en las próximas horas.