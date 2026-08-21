La Universidad de Zaragoza vuelve a la élite mundial: regresa al ‘top 500’ del ranking de Shanghái

Escalón tras escalón. La Universidad de Zaragoza ha cogido impulso y vuelve a posicionarse entre las 500 mejores del mundo en el ranking de Shangái, que clasifica a todas las del mundo según su producción científica. El campus público de Aragón no obtenía este puesto desde 2020, cuando también se clasificó entre las 401 y 500 más prestigiosas a nivel internacional (a partir del número 100 se agrupan por intervalos). La institución aragonesa recobra ahora fuerzas y recupera el reconocimiento que consolidó de 2005 a 2015, década en la que se afianzó en este tramo. No se ofrecen datos de 2016.

Según explican desde el campus público aragonés, la Universidad Jiao Tong de Shanghái evalúa seis indicadores para elaborar el ranking que son el número de estudiantes galardonados con un Nobel o una medalla Fields, el profesorado que cuenta con los citados reconocimientos, el impacto de las citas de investigadores, la publicación de artículos en Nature y Science, el rendimiento académico per cápita y la presencia de trabajos en el Science Citation Index Expanded y el Social Science Citation Index.

Con base en estos parámetros, en 2025 la Universidad de Zaragoza se clasificó entre las 501 y 600 mejores del mundo, mismo intervalo que el año anterior y mejor que el de 2023, cuando obtuvo su peor posición desde 2003 y se quedó en el tramo 601-700. En los últimos tres años ha escalado posiciones hasta hacerse con la de hace un lustro y colocarse además entre los puestos octavo y decimosegundo de las treinta universidades españolas que se incluyen en el ranking de Shangái, según informan desde el campus aragonés. En 2025 estuvo entre las 11 y 14 de las nacionales incluidas en el listado.

La primera española en esta reconocida clasificación es la Universidad de Barcelona (UB), que este 2026 ha vuelto a situarse, como en 2025, entre las 200 mejores del mundo. Es la única del país que se sitúa en este intervalo.

Científicos influyentes, clave en la escalada

Esta escalada de Zaragoza en el ranking se explica por factores como tener cuatro científicos entre los más citados e influyentes del mundo. Son Carlos Flavián, Luis Vicente Casaló, Daniel Belanche y Sergio Ibáñez, que son miembros del grupo de investigación Metodo y profesores de dirección de márquetin e investigación de mercados en el campus público aragonés. Según informan desde la institución, estos han sido reconocidos como autores altamente citados en la lista Highly Cited Researcher, realizada a partir de los Essential Science Indicatorsy que destaca a los investigadores que cuentan con un mayor número de artículos científicos de alto impacto.

Según explican desde la universidad pública aragonesa, estos cuatro profesores son los únicos investigadores con vinculación primaria a una institución española en el campo de Economía y Empresa, donde únicamente se reconocen a 81 investigadores en todo el mundo.

Además, la universidad pública de Aragón cuenta con 13 clasificadas en el ranking mundial de materias académicas del último año, y las mejor clasificadas fueron Ciencia e Ingeniería Robótica (número 44), Ciencias Veterinarias (76-100), Administración de Empresas (151-200), Ingeniería Química (201-300), Ciencia y Tecnología de los Alimentos (201-300), Educación (201-300), Ciencias Atmosféricas (301-400), Ciencias Agrarias (301-400) y Economía (301-400).

Este avance de la Universidad de Zaragoza es para su rectora, Rosa Bolea, un reflejo de la solidez de la institución y una manera de garantizar su estabilidad y prestigio. Con este puesto también se reconoce la calidad investigadora, productividad académica y proyección internacional del campus aragonés, que según trasladó Bolea se está impulsando a través de políticas activas.

Un ránquin referente

También el vicerrector de Planificación y Desarrollo Estratégico, José Ramón Beltrán, celebra la posición lograda este 2026, que considera un motivo de satisfacción porque reconoce la "excelencia, la relevancia y el impacto internacional de la investigación" realizada en la Universidad de Zaragoza. Beltrán considera el ranking de Shangái una "referencia externa valiosa" que aunque no es "un objetivo en sí mismo" ni el único factor que determina la estrategia de la institución, permite conocer su posición, analizar su evolución y hacer una comparación internacional para identificar sus fortalezas y aspectos de mejora.

Desde el campus añaden que este reconocimiento se produce, además, sobre una base consolidada de actividad y producción científica de la institución, y defienden que estar posicionada entre las 500 mejores universidades del mundo refuerza la visibilidad internacional y constituye un estímulo para continuar mejorando la calidad y el impacto de su actividad.

Noticias relacionadas

El ranking e mejores universidades del mundo lo abren grandes nombres como Harvard, que como en ocasiones anteriores vuelve a abrir el listado este 2026. A esta le siguen otros tantos campus americanos y también chinos. De hecho, China es el país con un mayor número de universidades en el listado de las 1.000 mejores: 234.