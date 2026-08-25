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Más de 40 colegios suspendieron las extraescolares tras el caso del IES Ítaca

La comunidad educativa reclama garantías jurídicas tras la acusación contra dos profesores por la muerte de un alumno en un viaje de estudios a Bélgica

Imagen de archivo de la entrada del IES El Picarral.

Imagen de archivo de la entrada del IES El Picarral. / ANGEL DE CASTRO

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El curso escolar terminó con polémica y va a comenzar exactamente con la misma polémica. Los colegios reclaman al Gobierno de Aragón garantías jurídicas que amparen a los profesores que realicen con los alumnos actividades y salidas extraescolares. El debate llegó a los claustros después de que se conociera la acusación ejercida contra dos profesores del IES Ítaca de Santa Isabel (Zaragoza) por la muerte de un alumno en un viaje de estudios a Bélgica en marzo de 2022. Desde entonces, la comunidad educativa no ha dejado de exigir protección y mejoras en sus condiciones laborales.

El Gobierno de Aragón ha emitido una orden que incluye algunas de las peticiones de los sindicatos, pero no todas. Es más, aseguran los representantes de los trabajadores que, además de no haberse negociado, es insuficiente. Entre otras cosas, la norma no define qué es una negligencia grave ni establece otros niveles de negligencia, y, para clarificar dudas se remite al ordenamiento jurídico general. Tampoco incluye mejoras en las condiciones laborales de aquellos profesores que realizan las salidas.

La norma, publicada este martes en el Boletín Oficial de Aragón, es una orden transitoria para el curso que está por empezar (26/27) y tendrá que trabajarse a lo largo del año. El curso pasado, más de 40 centros decidieron suspender las actividades fuera del aula hasta el momento al entender, tras el caso del IES Ítaca, que no había una regulación más precisa, con protocolos claros, responsabilidades definidas y garantías jurídicas tanto para los docentes como para los estudiantes.

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Fueron el los institutos Ítaca de Santa Isabel, Valdespartera, Pedro de Luna, Buñuel, Miguel Catalán, Picarral, Ramón y Cajal, Miralbueno, Félix de Azara, Martina Bescós, Sabina Alba, Cierzo, Miguel de Molinos, Pignatelli, El Portillo, Avempace, Santiago Hernández, Miguel Servet y Corona de Aragón en Zaragoza. También el Joaquín Torres de Mequinenza, Ángel Sanz Briz de Casetas, Pedro Cerrada de Utebo, Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro, Ramón y Cajal de Huesca, Sierra de la Virgen de Illueca, Leonardo de Chabacier de Calatayud, Conde de Aranda de Alagón, Juan de Lanuza de Borja, Rodanas de Épila. También los colegios San Jorge, Soledad Puértolas, Movera, Concepción Arenal, Peñaflor de Gállego, Basilio Paraíso, Val de Atalaya de María de Huerva, Sección de Educación Secundaria de Almudévar, Mariano Castillo Villamayor, Pilar Bayona, Ángel Escoriaza, Hermanos Argensola y CPI Espartidero.

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