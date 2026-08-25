Aena incluye al aeropuerto con menos viajeros de España en su plan para nuevas edificaciones

Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) está por la labor de reformar las terminales del país. La empresa pública encargada de gestionar la mayoría de las pistas aéreas del país ha lanzado un concurso, valorado en más de 13 millones de euros y dividido en dos lotes, para lograr un proyecto de asistencia técnica a la edificación en los aeropuertos de todo el país. Los dos que gestiona AENA en la comunidad autónoma, Huesca-Pirineos y Zaragoza, se incluyen en una lista que abre el abanico a todas las pistas repartidas por el país.

El objeto del expediente recientemente publicado por la empresa es "las condiciones para la prestación de los servicios de ingeniería necesarios para la redacción de proyectos en diferentes aeropuertos de la red de Aena, fijando y definiendo el alcalde de los trabajados técnicos a realizar por la adjudicataria". "El adjudicatario deberá desarrollar todos los ámbitos que se requieren para la definición de proyectos de edificaciones aeroportuarias o relacionadas con la actividad de Aena", define el contrato, que incluy algunos ejemplos de las tareas que podría asumir esa empresa encargada de la asesoría técnica, como "arquitectura y edificación, instalaciones electromecánicas, instalaciones para le eficiencia energética, saneamientos y drenajes o iluminación".

Aena abre así la mano a que prácticamente cualquier reforma, del tamaño que sea, en cualquiera de los aeropuertos que gestiona por todo el país puede entrar dentro de las tareas de la empresa que se encargue de esa asistencia técnica.

El operador sí precisa la división en dos lotes, valorados en algo más de seis millones de euros cada uno, y parte entre las zonas Norte, Este y Baleares y las zonas Centro, Sur y Canarias. En el primer paquete se incluyen los aeropuertos de Huesca y Zaragoza, en un amplio grupo que forman hasta 23 infraestructuras aéreas diferentes. El segundo de los grupos incluye a 22 aeropuertos.

Aena sí reconoce que dentro del contrato que se adjudicará cuando termine el concurso se contempla "la redacción de proyectos constructivos", quizá las actuaciones que más pueden cambiar la imagen de los aeropuertos. A modo de ejemplo, la empresa pública cita terminales de pasajeros y carga aérea, oficinas, hangares o naves industriales, torres de control, estacionamientos de cualquier tipo de vehículo, salas VIP y de autoridades o "cualquier tipo de edificación que sea necesaria en un aeropuerto".

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Por último, la empresa pública que gestiona los aeropuertos españoles concreta que la firma que asuma la tarea de la asistencia técnica deberá tener "en todo momento, los medios humanos y materiales suficientes para la redacción simultánea de hasta 30 proyectos", todos cumpliendo con "el nivel de calidad exigido" por Aena. También precisa que un responsable de proyecto no deberá asumir a la vez más de seis iniciativas.