Dos agricultores aragoneses afectados por el granizo: "La almendra estaba en su punto para recolectar"

Las tormentas de verano han dañado en el último fin de semana casi 3.000 hectáreas de cultivo en Aragón, unas 2.000 en la comarca de las Cinco Villas y otras más de 900 en el entorno de Valdealgorfa. Un golpe directo a la cosecha de almendras, olivas, puerros o maíz, entre otros cultivos, y de los que en breve iba a comenzar su recogida. Dos agricultores, Daniel Esteban y Sergio Sánchez, ponen voz a un drama que ha afectado a muchos, que ni siquiera han podido iniciar sus labores.

Daniel Esteban trabaja en Valdealgorfa y reconoce que la planta más afectada en la zona es "el almendro, porque estaba en su punto para recolectar". "La pérdida es importante", admite el agricultor turolense, que por encima del granizo destaca el papel del viento, "que con tanta fuerza ha tirado muchísimas almendras". Esteban afirma que "solo se ha podido probar un día la máquina" y que las 120 hectáreas que trabaja están ahora en vilo de ser cosechadas, en una zona en la que la mayoría de las explotaciones son trabajadas por familias.

"El suelo no pudo absorber esa cantidad de agua y ha arrastrado todo", concreta Esteban, que recuerda que en Valdealgorfa "parecía que atravesaba un río el pueblo" en el momento de mayor auge de la tormenta. En los primeros trabajos desde la lluvia, los agricultores de la zona han salido con tractores "para recoger las piezas y reconstruir algunas infraestructuras, como muros de separación o los accesos a las propias fincas". Como ejemplo, lo que se ha encontrado en uno de sus campos: "Es anecdótico, pero había un agujero en el que cabía un tráiler. Lo arreglaré cuando pase la cosecha".

El desarrollo del curso ha sido "extraño", en una adaptación a lo que exigía el medio. "Hemos quitado mucha hierba y la hemos dejado en la superficie, por lo que no se ha podido alisar después la parcela y habría que recoger las almendras a mano", cuenta Esteban, que señala que si se hubieran podido hacer esas tareas de alisados las almendras del suelo se podrían recoger a máquina: "Haremos de tripas corazón y solo cogeremos lo poco que ha quedado en los árboles".

El agricultor no se muestra esperanzado ante la llegada de ayudas, ya solicitadas por las organizaciones agrarias, o por el seguro, "que en la zona no se contrata porque al secano no le merece la pena". Para que él vuelva al seguro, del que fue cliente hace unos años, reclama "adaptar el modelo a la situación de cada zona o al modelo productivo que existe".

"El momento más agradecido de la planta"

La misma tristeza se desprende de las palabras de Sergio Sánchez, también miembro de UAGA y productor en las Cinco Villas. Sánchez fue uno de los agricultores afectados por la granizada del sábado por la noche. "Sobre todo el puerro y el maíz", concreta el profesional del sector primario, que considera que en el caso del segundo producto la planta ha quedado "bastante mal, con pérdidas de entre el 70 y el 80%". No ha ido mucho mejor con el puerro: "Será de casi el 100%, porque ha pillado justo cuando la planta está engordando".

En total, Sánchez gestiona doce hectáreas dedicadas al puerro y otras nueve centradas en el maíz. "El problema ha sido que hemos tenido un verano de ola de calor en ola de calor", lamenta el agricultor, que sí señala que en este momento, esta última semana de agosto, era "el momento más agradecido de la planta, en el que se empieza a ver la mejoría". La campaña ha sido "trabajosa" y el resultado va a ser "cero, y encima con los costes creciendo".

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Sánchez no se plantea aún el dilema de recoger o no lo poco que ha quedado en la planta. "Vamos a esperar al peritaje del seguro y saber si asume toda su responsabilidad", completa.