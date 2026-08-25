Aragón ya trabaja en la reconstrucción de las carreteras dañadas por el incendio de San Juan de la Peña: estos son los plazos y afecciones

El incendio forestal declarado en Las Peñas de Riglos, el más importante de Aragón, ha dejado importantes afecciones naturales y económicas entre las comarcas de la Hoya de Huesca y la Jacetania. En este momento los técnicos del Gobierno de Aragón trabajan en la recuperación de los servicios afectados y se ha diseñado un plan de urgencia para intervenir en dos carreteras de titularidad autonómica, la A-1205 y la A-1603, que han sufrido daños materiales tanto por el impacto directo del fuego como por el tránsito del operativo de extinción.

La carretera A-1603, que une Santa Cruz de la Serós con los monasterio de San Juan de la Peña, es la vía que presenta la situación más compleja, por lo que permanecerá totalmente cerrada al tráfico hasta el próximo 15 de septiembre como mínimo. La medida responde al riesgo real de deslizamientos de tierra en los taludes y a la posible caída de árboles quemados sobre la calzada. Durante este periodo de cierre de seguridad, los técnicos llevarán a cabo la valoración definitiva de las pérdidas, el análisis de los desprendimientos y los trabajos de tala y limpieza del arbolado inestable.

Por su parte, en la carretera A-1205, paralela al barranco de Bernués, se actuará a lo largo de un tramo de 14 kilómetros, comprendido entre los kilómetros 8 y 22. Esta vía sirvió de cortafuegos natural para contener el perímetro del incendio, lo que la expuso a temperaturas extremas y al paso continuo de maquinaria pesada, incluidos los vehículos oruga de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El uso de este transporte pesado con cadenas de metal y la entrada desde los caminos laterales han deteriorado gravemente la capa de asfalto y han depositado "abundante material granular sobre la superficie".

Asimismo, las altas temperaturas derribaron o fundieron la totalidad de las balizas de seguridad plástico, dejando los márgenes sin indicaciones. Para solucionar estas deficiencias y garantizar la seguridad vial, se ha preparado un presupuesto de 132.970 euros para la reposición del firme, parchear las zonas dañadas, colocar nuevas señales y repintar las marcas viales que perdieron su visibilidad reflectante. El plazo de ejecución es de dos días a partir de este martes.