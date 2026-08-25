CCOO reclama la incorporación inmediata de docentes interinos el 1 de septiembre

El curso escolar comenzará el 8 de septiembre para el alumnado de educación infantil, primaria y ESO, y el 9 de septiembre para bachillerato, por lo que el sindicato reclama que la incorporación de los docentes interinos adjudicados en el llamamiento del 27 de agosto se adelante al día 1 y no se produzca el día 7 como está previsto para los colegios públicos de educación infantil y primaria, así como para las aulas de escolarización anticipada de 2 años.

Según ha indicado el sindicato en un comunicado, esto supone ralentizar el funcionamiento de los centros al faltar gran parte del profesorado interino, con ausencias de hasta un 40 % en el ámbito rural, una sobrecarga de trabajo y un empeoramiento de las condiciones laborales de los docentes asignadas a estos cursos, así como una precarización por la contratación tardía del profesorado interino.

Por todo ello, desde la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón han solicitado al Departamento de Educación que haga efectiva la incorporación el 1 de septiembre, de todo el profesorado interino del llamamiento del 27 de agosto, para poder llevar a cabo toda la preparación de las programaciones didácticas.