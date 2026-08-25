Un fondo de inversión proyecta una nueva planta de biometano en las Cinco Villas

El fondo de inversión especializado en energías renovables Aurea Capital, a través de su filial Aurea Green Gass, planea desembarcar en el pujante mercado del biometano aragonés, una comunidad en la que se proyectan más de 60 nuevas plantas para producir gas a través de residuos agroambientales como los purines. La firma española prevé invertir casi 26 millones de euros en un complejo industrial que aspira a tratar 400.000 toneladas de residuos orgánicos procedentes de explotaciones ganaderas al año, como excrementos de porcino, gallinaza o estiércol de terneros.

Según consta en la documentación ambiental que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental acaba de sacar a información pública, la planta prevé generar un total de 111 gigavatios hora al año de biometano para combustible, lo que serviría para abastecer unos 14.000 hogares equipados con calefacción, agua caliente y cocina a gas. La puesta en marcha de las instalaciones tendría un plazo de dos años desde la obtención del permiso de construcción hasta la consecución de la licencia de explotación.

La comarca de las Cinco Villas, una de las más intensivas en producción agroganadera, con especial incidencia del sector porcino y del vacuno de carne, sumaría, de proliferar la iniciativa, una cartera de cinco plantas de biometano. La primera instalación de todo Aragón que generó gas usando como materia prima los purines fue promovida hace 20 años por Disora, en Ejea de los Caballeros. Mucho tiempo después se han sumado otros proyectos como el de Tauste Ganadera (Samca), que invertirá 25 millones de euros para convertir en gas los residuos de su granja de vacuno de leche, donde cuentan con 4.000 cabezas de ganado.

La compra del suelo no está formalizada

Sin embargo, la iniciativa de Aurea Capital se encuentra en un extraño limbo. Los inversores proyectan su instalación en una parcela de 114.000 metros cuadrados en el polígono industrial Facemón de Ejea de los Caballeros, junto a la carretera de Castejón. Los promotores concurrieron en 2024 a un proceso de licitación pública para adjudicarse la pastilla de suelo, algo que lograron al ser los únicos en presentarse al concurso.

Más de dos años después, la compraventa del suelo todavía no se ha formalizado con el ayuntamiento, lo que tiene paralizada una operación valorada en 3,6 millones de euros. El consistorio ha concedido varios aplazamientos que han sido continuamente abonados por los promotores, según consta en los anuncios públicos de los plenos municipales. Mientras tanto, la compañía gasista Redexis, a través de su filial Biored, obtuvo una declaración de interés general por parte del Gobierno de Aragón para promover una planta de biometano en la misma parcela de suelo, aunque no tienen la propiedad del mismo.

Conversaciones con ganaderos de Ejea

Sea como fuere, los promotores de la iniciativa han mantenido una estrecha comunicación con el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, así como con algunos ganaderos de la zona, dado que la mayor parte del residuo que entraría en la planta proviene de explotaciones de la zona. Así, una opción estudiada pasaría por asumir los purines generados por las granjas de la Agrupación de Defensa Sanitaria de porcino de Ejea de los Caballeros, lo que permitiría que la distancia media de tránsito de las ganaderías fuera de unos diez kilómetros. Según consta en la evaluación ambiental presentada por la compañía, el tráfico en las carreteras cercanas a la planta aumentará a unos 87 camiones diarios.

Aurea Green Gass está desarrollando 20 plantas de biometano en España y Portugal con el que aspiran a alcanzar una producción conjunta de 1 teravatio hora (TWh/año) en 2030. La división de Aurea Capital fue fundada en 2019 y su consejo de administración está formado por varios empresarios del sector de las energías renovables, asociados a través de una red de sociedades mercantiles.

En el año 2023, el fondo formalizó una venta de una cartera de cinco plantas de biometano a Verdalia Bioenergy, empresa dedicada a la explotación de estas infraestructuras en Europa por un monto económico que no trascendió. La operación muestra que se trata de una promotora de estos proyectos más que una empresa dedicada a la explotación de estas instalaciones. Por su parte, la matriz del fondo está especializada en energías renovables. Según manifiestab eb su página web, desde 2016 han desarrollado y vendido una cartera de energía solar fotovoltaica superior a 1,2 gigavatios (GW).