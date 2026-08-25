El Gobierno de Azcón lanza "un instrumento de transición" para salvar el conflicto por las actividades extraescolares

El Gobierno de Aragón que lidera el popular Jorge Azcón ha lanzado este martes, publicación en el BOA mediante, la orden con la que regulará las actividades extraescolares y las responsabilidades de los profesores en las salidas o excursiones con los alumnos fuera del aula. "Un instrumento de transición", defienden en el seno del Ejecutivo aragonés, donde ya miran al curso 2027/2028, el que comenzará en algo más de un año y medio, y al que pretenden llegar con una norma definitiva que contemple un abanico más amplio. Una nueva normativa que llenará, en teoría, los vacíos que asociaciones y sindicatos siguen encontrando en esta primera orden, a la que exigen "una mejora de las condiciones laborales" del profesorado, "más ambición" a la DGA en la regulación o "más seguridad jurídica" para los docentes que lideren esas actividades extraescolares.

El fallecimiento de un alumno del IES Ítaca durante un viaje al extranjero y la posterior judicialización del caso abrió la espita de un debate que en la comunidad educativa se sentía desde hace tiempo. Esta orden, sobre la que el Gobierno de Aragón debatió en dos ocasiones con representantes educativos hace algo más de un mes, es el "marco reglamentario" que se plantea desde Educación. Una primera acción para cubrir el inicio del curso 2026/2027, que devolverá a los menores aragoneses a las aulas en apenas dos semanas.

En el Gobierno de Aragón insisten en que la intención era dar el pistoletazo de salida al curso con "alguna regulación", pero reconocen que el objetivo para el futuro es lograr "una normativa más ambiciosa y específica" para controlar el desarrollo de las actividades extraescolares. Para esa segunda fase, el departamento que dirige Carmen Susín deberá iniciar un proceso más amplio, sometiendo a información pública la propuesta y recaban informes jurídicos, de familia, del Consejo Escolar o del Consejo Consultivo, atravesando varios estamentos de la Administración.

No se descarta la solicitud de informes presupuestarios: una de las reclamaciones en la que insisten los sindicatos es ahondar en las condiciones laborales y las retribuciones, pero es algo que se debe regular en "una norma de ámbito mayor y se trabajará en la siguiente", apuntan desde la DGA. En la elaboración de la norma definitiva, Educación da por seguras nuevas reuniones con los miembros de la comunidad educativa para recoger e incorporar, si así se considera, las aportaciones.

Jorge Azcón y Carmen Susín se abrazan durante la toma de posesión del nuevo Gobierno de Aragón. / Miguel Ángel Gracia

En Educación insisten en que la norma publicada este martes en el Boletín Oficial de Aragón es "pionera" por contar con "participación" ajena al propio Ejecutivo autonómico para comenzar la regulación de las actividades extraescolares. Con la vista puesta en el curso 2027/2028, el Ejecutivo autonómico destaca que la orden publicada este martes estará en vigor hasta que se active la definitiva y no decaerá con el fin del año educativo que comienza en un par de semanas. "Abordaremos todo lo que no se ha podido hacer por tiempo administrativo", concretan desde Educación, donde defienden que con este primer paso "hay una respuesta que será el punto de partida" para la elaboración del marco regulatorio definitivo.

Las organizaciones reclaman más seguridad jurídica

Csif denuncia "la falta de voluntad para negociar e incluir las mejoras laborales que se llevan exigiendo desde junio". "Regular aspectos normativos sin abordar las condiciones de trabajo vuelve a dejar la norma incompleta y desatiende parte de las demandas", insisten en el sindicato, en el que ven "un avance insuficiente" en este nuevo marco regulatorio y tachan de "insostenible regular" las actividades extraescolares sin ahondar en "las garantías laborales de quienes lo ejecutan".

En Comisiones Obreras rechazan de pleno la orden y consideran que el departamento de Susín "pretende imponer un texto sin una negociación real y sin un acuerdo con los sindicatos". CCOO argumenta su rechazo en que la nueva orden supone "más burocracia, recursos insuficientes y falta de garantías", por lo que exigen a la Administración "una regulación 100% negociada, cobertura jurídica total para los profesionales, menos papeleo y más apoyo real y presupuesto digno y recursos suficientes para garantizar la calidad y la equidad".

Un paso más allá en su análisis ha ido Aedipa (Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón), en un extenso comunicado en el que distingue entre "regular y resolver el problema que originó la necesidad de regular". Lamentan desde un primer momento que algunas de sus cuestiones no han sido contempladas en este primer paso de tramitación, pero valoran "positivamente" la existencia de este marco común, aunque "hay que diferenciar entre haber dado el primer paso y haber resuelto el problema".

Los directores de colegio de Aragón insisten en que el avance es "limitado" y que "no todas las aportaciones tienen el mismo peso", al quedar fuera "las demandas que afectan de verdad a las condiciones en las que el profesorado asume estas actividades". "El problema nunca ha sido que los centros no sepamos organizar una excursión; llevamos décadas haciéndolo. El problema es qué responsabilidad asumimos cuando salimos con menores y qué respaldo tenemos cuando ocurre algo", censuran desde Aedipa, que se muestran "preocupados" porque "demasiadas decisiones sensibles se trasladen al centro".

Por último, los directores concretan que "quieren que haya salidas", pero por eso piden "garantías" para afrontarlas con seguridad. También reclaman que "las condiciones laborales" tengan una respuesta que en esta orden no han encontrado.