Menos manos para trabajar por el 'baby boom': Aragón perderá 16.000 personas en edad laboral entre 2030 y 2040

El mercado laboral de Aragón se enfrenta a una paradoja. La comunidad bate récords de empleo y afiliación a la Seguridad Social, atrae grandes inversiones y necesita miles de nuevos trabajadores para proyectos industriales, logísticos y tecnológicos. Al mismo tiempo, sin embargo, la base demográfica que tendrá que sostener ese crecimiento comienza a estrecharse. Las generaciones del baby boom abandonan progresivamente el mercado de trabajo para jubilarse y las cohortes que vienen detrás son mucho menos numerosas. El resultado es una transformación que amenaza con convertir la falta de profesionales en un freno de la economía.

Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidas en un informe de la Fundación Adecco dibujan ese cambio. Entre 2030 y 2040, Aragón perderá 15.959 personas en edad de trabajar, mientras que la población mayor de 64 años crecerá en 65.508 personas. De esta manera, la comunidad tendrá menos personas potencialmente disponibles para trabajar y, al mismo tiempo, una masa mucho mayor de población jubilada o próxima a estarlo.

La población aragonesa de entre 16 y 64 años pasará de 897.938 personas en 2030 a un máximo de 902.187 en 2035, antes de iniciar un descenso hasta las 881.979 en 2040, según las proyecciones del INE que recoge el estudio. En paralelo, el grupo de mayores de 64 años crecerá desde las 341.260 personas previstas para 2030 hasta las 406.767 una década después, un aumento cercano al 19%.

Más salidas que entradas

La brecha plantea un desafío que va mucho más allá de la estadística demográfica. Una base potencial de trabajadores más reducida tendrá que sostener una población mayor creciente, con efectos directos sobre la capacidad de las empresas para cubrir vacantes, la actividad económica y la financiación de los sistemas de protección social. Aragón cuenta ya con más de 212.000 jubilados y el número no deja de crecer con la incorporación a la edad de retiro de las generaciones nacidas durante el baby boom.

La razón está en el desequilibrio que existe entre las generaciones que abandonan y las que llegan al mercado laboral. Las cohortes nacidas desde la segunda mitad de los años sesenta y durante los setenta —los baby boomers y parte de la generación X— irán superando progresivamente los 64 años. Son generaciones mucho más numerosas que las que empiezan ahora su vida laboral, reducidas por el desplome de la natalidad de las últimas décadas.

El informe de la Fundación Adecco constata que ese relevo no compensará las salidas. La baja natalidad registrada desde la década de 2010 y las previsiones de que continúe por debajo del nivel de reemplazo reducirán el número de jóvenes que se incorporen al mercado laboral.

La situación ya se aprecia en la estructura de edades de Aragón. Actualmente, las personas de entre 50 y 64 años son un 37,6% más numerosas que las que tienen entre 20 y 34 años. La diferencia se reducirá en los próximos años, pero en 2040 los trabajadores sénior seguirán siendo un 18% más numerosos que los jóvenes.

El talento sénior, pieza clave

El grupo de entre 50 y 64 años mantendrá un peso estructural en el mercado laboral aragonés. En 2030 representará el 35,9% de la población en edad de trabajar, con 322.651 personas, y todavía supondrá el 34,3% en 2040, con más de 302.000 potenciales trabajadores.

La Fundación Adecco considera que prescindir de este colectivo sería un "contrasentido demográfico y económico". El reto será evitar la expulsión prematura de los profesionales de mayor edad, combatir el edadismo y facilitar su actualización profesional. La prolongación voluntaria de la vida laboral, la formación continua, la adaptación de puestos y fórmulas más flexibles de transición hacia la jubilación aparecen como algunas de las herramientas necesarias.

"El desafío demográfico exige ampliar la base de talento disponible y situar la inclusión en el centro de la respuesta", sostiene Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco y de sostenibilidad de The Adecco Group. El responsable advierte de que Aragón no puede permitirse mantener fuera del mercado laboral a personas con discapacidad, desempleados de larga duración, mujeres en riesgo de exclusión y otros colectivos con dificultades de acceso al empleo cuando las empresas afrontan una creciente escasez de profesionales.

Más inclusión e inmigración

La inclusión laboral será una de las principales palancas para ampliar una fuerza de trabajo que la demografía amenaza con reducir. La Fundación Adecco recuerda que la tasa de actividad de las personas con discapacidad en Aragón apenas alcanza el 37%, por lo que mejorar la empleabilidad de estos colectivos, eliminar barreras y adaptar los puestos de trabajo tendrá una importancia creciente, no solo social, sino también económica.

A ello habrá que sumar una inmigración «ordenada» y vinculada a las necesidades reales de las empresas, así como una mayor apuesta por la FP, la recualificación y la conexión entre los centros educativos y el tejido productivo para reducir el desajuste entre trabajadores disponibles y vacantes.

La otra gran respuesta pasará por elevar la productividad mediante la inteligencia artificial, la digitalización y la automatización, no tanto para sustituir trabajadores como para complementar sus capacidades.