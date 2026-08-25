El PSOE critica la gestión de incendios en Aragón y pide "muchísima más prevención"
El partido critica que la gestión forestal recaiga en Vox, una formación que niega el cambio climático, y reclama simplificar la burocracia para agilizar las ayudas
EFE
El PSOE de Aragón ha presentado una proposición no de ley que recoge 13 medidas para que el gobierno autonómico actúe frente a los incendios y ha exigido tanto al presidente, Jorge Azcón, como al vicepresidente y líder de Vox, Alejando Nolasco, que abandonen "la autocomplacencia y actúen".
La diputada socialista Lorena Canales ha explicado que la proposición no de ley que plantean medidas concretas para "el antes, el durante y el después de los fuegos" y ha criticado que el Gobierno de Aragón solo reaccione cuando está "el fuego encima" mientras el territorio necesita "muchísima más gestión en prevención".
Para Canales "no es razonable" pedir a los agricultores que entren con sus tractores a los municipios, que adelanten sus recursos, que dejen de trabajar y luego el Gobierno diga "que todo ha funcionado correctamente".
Entre las medidas que ha presentado el PSOE se encuentran ayudas directas a fondo perdido para el tejido empresarial, autónomos y un fondo de compensación extraordinario para entidades locales e infraestructuras afectadas. "Otra de las medidas es que los agricultores, los ayuntamientos y las comarcas no pueden estar fuera del operativo. Una vez surge el incendio, lo que vemos es que hay un operativo muy grande de medios, pero los ayuntamientos, las comarcas y los agricultores, que se han visto que son fundamentales para acometer y para poder frenar el avance del incendio, no forman parte del operativo", ha añadido.
El PSOE ha propuesto también una línea de ayudas para la agricultura y montes desprotegidos y ha defendido la necesidad de eliminar la burocracia y simplificar la tramitación administrativa para que el dinero llegue de manera inmediata. Además, piden que se facilite una línea específica para que los ayuntamientos, comarcas y entidades locales menores con importante masa forestal puedan adquirir maquinaria de intervención rápida y primer ataque contra el fuego y reclama también un plan de reforestación riguroso, científico y bajo el criterio de paisaje mosaico y a una estrategia de ordenación y planificación forestal a largo plazo para ayuntamientos.
Canales ha mostrado su preocupación por que la gestión de la masa forestal esté "en manos de Vox, un partido que además niega el cambio climático".
- El barrio de Zaragoza que crece a las puertas de un polígono y con pisos de hasta 4.000 euros el metro cuadrado
- Personas sin hogar que duermen en el entorno de parque Bruil de Zaragoza: 'No tenemos dinero ni trabajo, estamos aquí aguantando
- Bokatines busca relevo tras 15 años de actividad en el corazón de Zaragoza: 'No queremos que desaparezca
- Dos pisos del centro de Zaragoza salen a subasta en el BOE: ubicación, precio y depósito
- Alerta naranja en todo Aragón por tormentas y posible granizo: estas serán las zonas afectadas
- Una fuerte granizada arrasa casi 2.000 hectáreas de cultivo en las Cinco Villas
- Vuelta de vacaciones, cambio de era: Stellantis Figueruelas reanuda la producción con su primer coche chino
- Educación regula las extraescolares en Aragón tras el caso del IES Ítaca: la administración cubrirá al docente salvo en caso de dolo, culpa o negligencia grave