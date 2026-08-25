El PSOE critica la gestión de incendios en Aragón y pide "muchísima más prevención"

El PSOE de Aragón ha presentado una proposición no de ley que recoge 13 medidas para que el gobierno autonómico actúe frente a los incendios y ha exigido tanto al presidente, Jorge Azcón, como al vicepresidente y líder de Vox, Alejando Nolasco, que abandonen "la autocomplacencia y actúen".

La diputada socialista Lorena Canales ha explicado que la proposición no de ley que plantean medidas concretas para "el antes, el durante y el después de los fuegos" y ha criticado que el Gobierno de Aragón solo reaccione cuando está "el fuego encima" mientras el territorio necesita "muchísima más gestión en prevención".

Para Canales "no es razonable" pedir a los agricultores que entren con sus tractores a los municipios, que adelanten sus recursos, que dejen de trabajar y luego el Gobierno diga "que todo ha funcionado correctamente".

Entre las medidas que ha presentado el PSOE se encuentran ayudas directas a fondo perdido para el tejido empresarial, autónomos y un fondo de compensación extraordinario para entidades locales e infraestructuras afectadas. "Otra de las medidas es que los agricultores, los ayuntamientos y las comarcas no pueden estar fuera del operativo. Una vez surge el incendio, lo que vemos es que hay un operativo muy grande de medios, pero los ayuntamientos, las comarcas y los agricultores, que se han visto que son fundamentales para acometer y para poder frenar el avance del incendio, no forman parte del operativo", ha añadido.

El PSOE ha propuesto también una línea de ayudas para la agricultura y montes desprotegidos y ha defendido la necesidad de eliminar la burocracia y simplificar la tramitación administrativa para que el dinero llegue de manera inmediata. Además, piden que se facilite una línea específica para que los ayuntamientos, comarcas y entidades locales menores con importante masa forestal puedan adquirir maquinaria de intervención rápida y primer ataque contra el fuego y reclama también un plan de reforestación riguroso, científico y bajo el criterio de paisaje mosaico y a una estrategia de ordenación y planificación forestal a largo plazo para ayuntamientos.

Canales ha mostrado su preocupación por que la gestión de la masa forestal esté "en manos de Vox, un partido que además niega el cambio climático".