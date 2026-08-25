El refugio de verano de Toni Acosta está en un pueblo de Zaragoza: "Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros"

Aragón se ha llenado de algunos de los actores y actrices más carismáticos de toda España durante el pasado fin de semana con motivo del Festival de cine de Tarazona. Durante la emocionante gala de clausura, se homenajeó como Talentos de Comedia a Salva Reina y Toni Acosta mientras que Susana Abaitua recibió el reconomiento como Talento Joven. Los actores no solo conocieron todos los encantos de la ciudad zaragozana que espera con ansias la celebración de sus fiestas populares esta semana con el Cipotegato como acto principal.

Toni Acosta volvió a demostrar el cariño que siente por todo Aragón y decidió emprender una ruta por algunos de los puntos más turísticos cercanos a la propia Tarazona. La actriz, que también participó en la Sección Oficial del festival de cin con los cortometrajes 'In Memorian' y la 'Otra Mitad', se dejó caer por Borja donde visitó el Santuario de Misericordia y conoció toda la historia del Ecce Homo.

Toni Acosta, Mariona Terés, Salva Reina y Susana Abaitua con sus premios y el busto de Paco Martínez Soria. / Pilar Álvarez

"¡Muchas gracias Toni!"

"Hemos tenido el placer de recibir la visita de Toni Acosta, escritora, humorista, presentadora de radio y una gran actriz a la que queremos felicitar por el premio Talento de Comedia que ha recibido en el Festival de Cine de Tarazona. Hemos podido comprobar es que, además de ser una magnífica profesional, Toni es una persona cercana, amable y simpática", han escrito desde la Fundacción Ecce Homo de Borja, que ha celebrado también este fin de semana el 14 aniversario desde que la obra de Cecilia Giménez diese la vuelta al mundo. Cabe recordar que la pintora aficionada falleció el año pasado a los 94 años.

Toni Acosta durante su visita al Ecce Homo de Borja / FUNDACIÓN ECCE HOMO

La actriz tinerfeña realizó una visita al Santuario de la Misericordia situado a seis kilómetros de Borja. "No ha dudado ni un momento en hacerse fotos con todo aquel que se lo ha pedido y especialmente con los niños y niñas que se han acercado ilusionados para hacerse una foto con la mamá de esa divertida y exitosa saga de películas. ¡Muchas gracias Toni, por tu simpatía, tu cercanía y por regalarnos un ratito tan especial! Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Esperamos volver a verte muy pronto", ha concluido su publicación en redes sociales.

Además del famoso Ecce Homo del Santuario de la Misericordia, Borja merece una visita por su patrimonio histórico y su ambiente de ciudad con raíces medievales. En el casco urbano destacan la Colegiata de Santa María, uno de sus grandes monumentos, la Casa de las Conchas, la Casa Consistorial, varias casas palaciegas y rincones que recuerdan la importancia que tuvo la localidad en el Campo de Borja.

Noticias relacionadas

Su visita exprés a Zaragoza

No es la primer que Toni Acosta visita la provincia de Zaragoza este 2026. La actriz estuvo en la capital aragonesa durante el mes de marzo representando su papel en el espectáculo 'Una madre de película' dirigido por Juan Carlos Rubio, una obra que se presentó en el Teatro de las Esquinas. La tinerfeña también aprovechó el tiempo libre entre función y función para disfrutar de la gastronomía aragonesa y visitó uno de los restaurantes más famosos de toda la ciudad como el Novo Maite Anduriña.