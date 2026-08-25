Cómo vivieron los animales el eclipse: la Universidad de Zaragoza investiga qué ocurrió en esos minutos

El eclipse total de Sol del pasado 12 de agosto no solo transformó durante unos minutos el paisaje, también provocó cambios en el comportamiento de ovejas gallinas y équidos. Según los resultados preliminares de una investigación conjunta de las universidades de Zaragoza y Salamanca, más de una treintena de animales que fueron monitorizados en tres escenarios diferentes como son la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, explotaciones de Barbadillo del Mercado, en Burgos, y el Humedal del Cañizar, en Teruel, mostraron cambios en su comportamiento.

Este estudio analiza cómo reaccionaron seis ovejas, veintidós gallinas y cinco équidos ante el repentino oscurecimiento del cielo. Para ello, los investigadores utilizaron acelerómetros y pequeños dispositivos conocidos como biologgers, que les permitieron registrar de forma continua el movimiento y, en algunos casos, también la temperatura corporal y la frecuencia cardiaca.

Gráfica de actividad de las gallinas participantes en el estudio durante el eclipse / IUCA

En Zaragoza, el equipo del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA), dirigido por Alfonso Abecia, siguió durante seis días a diez ovejas. Cinco de estas llevaron biologgers que registraban las constantes cada dos minutos, de manera que los investigadores pudieron comparar la actividad de los animales durante el eclipse con la registrada a las mismas horas en otros cinco días.

El resultado de este seguimiento mostró un cambio claro en el comportamiento del rebaño, ya que las diez ovejas redujeron su actividad en los minutos próximos a la totalidad. Entre las 20.24 y las 20.28 horas, la actividad media cayó aproximadamente un 40% respecto a los días de referencia. Además, nueve de las diez ovejas continuaron menos activas a lo largo de los minutos posteriores al fenómeno.

Sin embargo, la respuesta fisiológica fue menos uniforme, con algunas ovejas reduciendo su frecuencia cardiaca, mientras que otra parte la aumentaba. Tampoco se puedo apreciar un patrón común de cara a la temperatura corporal, apuntando el estudio a una diferencia de reacción entre la respuesta colectiva y la individual, con un cambio coordinado pero reacciones internas diversas.

Una de las gallinas utilizadas para el estudio llevando uno de los monitores / IUCA

Por parte de las gallinas también se notaron modificaciones en sus rutinas. Los investigadores de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza monitorizaron 16 ejemplares, en los cuales el eclipse no redujo su cantidad de actividad registrada durante el día, pero sí alteró su distribución. Tras la totalidad, las aves redujeron temporalmente sus movimientos y adelantaron unos 18 minutos su transición hacia un comportamiento al que siguen en la nocturnidad.

En Burgos, el efecto resultó todavía más marcado, con cinco de las seis gallinas estudiadas adelantando entre 40 y 60 minutos esa transición vespertina. Tras la totalidad, las seis presentaron menos actividad de la esperada para esa hora, y además, los sensores pudieron registrar una desaceleración de la frecuencia cardiaca posterior al eclipse.

El tercer escenario se situó en el Humedal del Cañizar, en Teruel, lugar donde cinco équidos fueron monitorizados con acelerómetros y sus respuestas individuales fueron diferentes justo después de la totalidad. Algunos de los animales aumentaron su actividad y otros la redujeron, pero, sin embargo, posteriormente los cinco mostraron menos actividad de la habitual, con una reducción media del 18,6% entre las 21.20 y las 21.39 horas.

Una yegua perteneciente al estudio llevando un acelerómetro y un collar GPS para recopilar datos / IUCA

Uno de los casos más llamativos de este apartado de la investigación corresponde a una burra que llevaba simultáneamente un acelerómetro y un biologger, pudiendo observar cómo previamente a la totalidad redujo momentáneamente su actividad, pero después volvió a retomarla e incluso superó sus niveles habituales. Al mismo tiempo, su frecuencia cardiaca pasó de 46 latidos por minuto a las 20.25 horas a valores próximos a 60-63 durante y después del fenómeno. Estos resultados cuestionan la idea de que los animales únicamente confundan el eclipse con la llegada de la noche, con algunas especies reduciendo su actividad, mientras otras modificaban el momento en el que desarrollaban sus rutinas.

Los investigadores mantienen la cautela porque todavía no pueden atribuir todos los cambios directamente al eclipse, por ello, el equipo continuará comparando los datos con los registrados en las jornadas habituales. El objetivo final será determinar si, detrás de las diferencias entre especies e individuos, existe un patrón común como la alteración ambiental para modificar el comportamiento.