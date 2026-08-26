CAF logra otro contrato millonario en Francia con la plataforma de tranvía en la que Zaragoza es referente

CAF continúa engordando su cartera internacional. El fabricante ferroviario vasco, que cuenta en Zaragoza con una de sus principales fábricas de trenes y tranvías, se ha adjudicado un contrato de más de 150 millones de euros para suministrar 15 tren-tram destinados a la línea T13 de Île-de-France Mobilités, en la región de París.

El pedido tiene además un especial interés desde Aragón por estar basado en la plataforma Urbos, el modelo de tranvía en el que la planta zaragozana se ha consolidado como el centro del grupo con mayor experiencia en diseño y montaje. Sin embargo, en esta ocasión el contrato no llegará directamente a la factoría de la avenida Cataluña. CAF ha precisado que las unidades serán fabricadas en su planta francesa de Bagnères-de-Bigorre, en Altos Pirineos.

El contrato francés se suma así a una sucesión de grandes pedidos que refuerzan la posición internacional de CAF. El grupo mantiene además pendiente de reparto industrial el macrocontrato de Bélgica, valorado inicialmente en 1.700 millones para 180 trenes y con opciones de ampliación. Mientras se despeja qué carga de trabajo llegará a cada fábrica, Zaragoza sigue funcionando a pleno rendimiento y consolidándose como uno de los activos más valiosos de la industria aragonesa.

Momento dulce de CAF Zaragoza

La fábrica de CAF en Zaragoza es una de las grandes referencias de la industria aragonesa y pieza estratégica dentro del entramado productivo del grupo vasco. La planta atraviesa una etapa de fuerte actividad y está a las puertas de superar la barrera de los 1.000 trabajadores. A cierre de 2025 contaba con 962 empleados y el convenio colectivo firmado este año contempla la incorporación de otros 55 trabajadores indefinidos. Uno de cada tres miembros de la plantilla es además personal titulado, reflejo del creciente peso de la ingeniería y la gestión de proyectos.

La especialización de Zaragoza en la plataforma Urbos ha convertido a la planta en uno de los grandes centros mundiales de producción de tranvías del grupo. Actualmente trabaja en proyectos para Calgary, Roma, Bolonia, Palermo, Budapest, Montpellier y Marsella, y tiene previstos nuevos encargos para Tours, Grenoble y Omaha, entre otras ciudades. De sus instalaciones salió además el tranvía Urbos número 1.000, un hito alcanzado el pasado año.

El contrato francés se suma así a una sucesión de grandes pedidos que refuerzan la posición internacional de CAF. El grupo mantiene además pendiente de reparto industrial el macrocontrato de Bélgica, valorado inicialmente en 1.700 millones para 180 trenes y con opciones de ampliación. Mientras se despeja qué carga de trabajo llegará a cada fábrica, Zaragoza sigue funcionando a pleno rendimiento y consolidándose como uno de los activos más valiosos de la industria aragonesa.