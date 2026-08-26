El Cipotegato de Tarazona inicia su camino para ser Bien de Interés Cultural en vísperas de su gran día
El Gobierno de Aragón abre el expediente para proteger como patrimonio inmaterial una tradición que volverá a tomar las calles de Tarazona este jueves con el inicio de las fiestas de San Atilano
El Cipotegato de Tarazona ha iniciado el camino para obtener la máxima protección patrimonial que concede el Gobierno de Aragón. El Ejecutivo autonómico ha incoado el expediente para declarar esta tradición como Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial, un procedimiento que se publicará este jueves, 27 de agosto, en el Boletín Oficial de Aragón, coincidiendo con el inicio de las fiestas mayores de la capital turiasonense.
A partir de la publicación en el BOA comenzará a contar el plazo máximo de 18 meses establecido para resolver la declaración. Durante el mes posterior a la incoación, el expediente se someterá además a información pública para que cualquier persona o entidad pueda consultarlo y presentar alegaciones.
La iniciativa supone un nuevo paso en el reconocimiento institucional de una de las tradiciones festivas más conocidas y singulares de Aragón. La figura del Cipotegato y los actos vinculados a ella constituyen, según recoge el expediente, una manifestación cultural estrechamente ligada a la historia, la identidad y las tradiciones de Tarazona.
Fiestas de San Atilano
El personaje protagoniza cada 27 de agosto uno de los momentos centrales de las fiestas de San Atilano. Su aparición marca el inicio de las celebraciones, aunque su presencia se extiende también a otros actos religiosos y ceremoniales durante los días festivos, entre ellos la misa solemne y la procesión de la reliquia de San Atilano y la tradicional ofrenda a la Virgen del Río.
La documentación incorporada al expediente define al Cipotegato como uno de los principales símbolos identitarios de la sociedad turiasonense y destaca su valor como depositario de tradiciones y significados culturales con una profunda trayectoria histórica.
La solicitud para impulsar la declaración como Bien de Interés Cultural, junto con la documentación y el estudio sobre el bien, ha sido elaborada por la Fundación Tarazona Monumental, entidad dedicada a la conservación y promoción del patrimonio cultural de la ciudad.
Una vez publicada la incoación, el expediente podrá consultarse durante un mes en las oficinas de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural y también de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón. Durante ese periodo, las personas y entidades interesadas podrán formular las alegaciones que consideren oportunas antes de que continúe la tramitación.
La resolución definitiva deberá adoptarse en un plazo máximo de 18 meses. Si culmina favorablemente, el Cipotegato se incorporará al catálogo de bienes del patrimonio cultural aragonés protegidos bajo la figura de Bien de Interés Cultural en la categoría de patrimonio inmaterial.
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