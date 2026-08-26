Las claves de la orden que regula las actividades extraescolares de los colegios de Aragón: un primer paso en busca de la seguridad jurídica plena

El Gobierno de Aragón ha presentado en esta penúltima semana de agosto, cuando el regreso de la actividad a los colegios asoma a la vuelta de la esquina, la orden "de transición" para regular las actividades extraescolares en los centros educativos de la comunidad autónoma. Un primer paso al que la mayoría de los colectivos afectados reclaman más, pero que comienza a definir los ratios, dibujar el papel de las familias o reconocer algunas de las propuestas de los sindicatos, aunque no todas. Un paso inicial ante una orden que, según los planes de la DGA, se completará de cara al curso 2027/2028, al que sí se llegará con un marco normativo que haya pasado todos los filtros y cuente con todos los informes pertinentes por parte de la Administración.

El primer objetivo de esta norma es presentar "seguridad jurídica y homogeneizar los criterios de supervisión" en los centros escolares. Unos centros que deberán saber qué actividades se realizarán a lo largo del curso desde su inicio, incluyéndose en el programa anual de cada colegio. Será la dirección la que valore "previamente" los riesgos de cada una de las acciones y, si estos no se pueden reducir, podrá determinar que no se realizan ciertas actividades. Evitar riesgos antes de correrlos.

Lo que no cambia respecto a la anterior situación del profesorado es "la voluntariedad". Es decir, serán los profesores los que decidirán si dirigen o no ciertas extraescolares. Un razonamiento que a final del pasado curso, hace tres meses, se tradujo en pleno conflicto entre profesorado y Administración en la cancelación de muchas actividades de final de año en numerosos centros de la comunidad autónoma.

Los profesores mantendrán, como hasta ahora, tareas de "supervisión, vigilancia y atención educativa". La responsabilidad patrimonial recaerá "con carácter general" (habrá excepciones) en la Administración. Esas excepciones son "el dolo o la negligencia grave", casos en los que sí será responsable el profesor. La principal novedad, ya contemplada en el borrador del mes pasado, es el descanso de doce horas desde el regreso de la actividad. No hay más cambios en las condiciones laborales: los sindicatos piden compensación económica por nocturnidad y por otros casos y la DGA asegura que esos escenarios se abordarán en la elaboración de la normativa definitiva.

Recomendaciones de ratios

En Educación Infantil se fija un responsable por cada 15 alumnos; en Educación Primaria, un docente por cada 23 alumnos; en Secundaria, Bachillerato y FP, un responsable por cada 30 alumnos y en Educación Especial, uno por cada 3 alumnos. El criterio es "flexible", de modo que el centro podrá incrementar el número de docentes basándose en la valoración individual del alumnado y la complejidad de la actividad. El Gobierno de Aragón precisa, tanto en la norma como en sus comunicados de prensa, que esta relación alumnos-profesor es "orientativa" y que tiene como objetivo "garantizar la seguridad" durante el desarollo de la actividad.

La nueva orden incluye un modelo de información para las familias y conocimiento que deben firmar los tutores legales de los niños para reconocer "el consentimiento informado" de que su hijo participa en la actividad. También se centra la orden en los niños con necesidades específicas, haciendo valoraciones individuales y adoptándose medidas, llegando a la excepcionalidad de evitar que el alumno no participe para garantizar la seguridad del resto del grupo.

Noticias relacionadas

El nuevo ordenamiento contempla protocolos y seguridad, que deberán dirigirse desde los propios centros para tener capacidad de respuesta ante accidentes, enfermedades o pérdida de contacto, entre otros casos. Deberá existir un plan específico si la actividad contempla pernoctación.