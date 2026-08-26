La crisis del porcino lleva a pérdidas al Grupo Jorge, aunque logra crecer un 2% en ventas

El Grupo Jorge cerró 2025 con unas pérdidas de 56,2 millones de euros, frente al beneficio de 54,1 millones obtenido un año antes, en un ejercicio que supuso un brusco cambio de ciclo para el sector, marcado en su tramo final por el impacto de la crisis sanitaria desatada tras la aparición de un foco de peste porcina africana en Cataluña. A pesar del difícil escenario, la compañía aragonesa, controlada por la familia Samper, logró mantener el crecimiento de su actividad y elevar un 2% su cifra de negocios, hasta los 2.014 millones de euros. Sin embargo, el deterioro del mercado y una política de «prudencia» en la valoración de sus activos acabaron pasando factura a la cuenta de resultados de uno de los gigantes del porcino en España y Europa.

Las cuentas de 2025 están especialmente condicionadas por la dotación de provisiones "muy relevantes y extraordinarias" derivadas de la caída del precio de la carne y del ganado tras la crisis provocada por la peste porcina africana, según explicaron fuentes de la compañía.

El grupo ha optado por reflejar ese deterioro de forma "prudente" después de varios ejercicios de resultados especialmente positivos, una decisión que le permite afrontar 2026 "con una posición más tranquila" en un momento todavía marcado por la "incertidumbre" para el sector.

Materias primas al alza

El impacto se dejó sentir en un negocio sometido durante el pasado año a una auténtica tormenta perfecta. Los costes de las materias primas aumentaron un 7,2%, hasta los 1.640 millones de euros, mientras que las nuevas barreras comerciales impuestas por China en septiembre obligaron a las empresas españolas a buscar alternativas para parte de sus exportaciones en mercados con menores márgenes. A este escenario se añadió, ya en la recta final del ejercicio, el estallido de la crisis de la peste porcina africana en Cataluña, con restricciones y una fuerte alteración del mercado.

El golpe sobre las cotizaciones fue inmediato. El precio del cerdo vivo en Mercolleida -principal referencia del sector en España- sufrió un desplome histórico del 17% a finales de noviembre de 2025 y llegó a tocar el entorno de un euro por kilo a comienzos de este año, afectado por el cierre de mercados exteriores y la necesidad de recolocar producción. El mercado comenzó a recuperarse progresivamente a partir de marzo gracias a la absorción de producto en Europa y a la posterior reducción de la oferta durante el verano, hasta estabilizarse actualmente en torno a 1,35 euros por kilo.

Operaciones de compra

Las cuentas reflejan ese cambio de escenario. El resultado de explotación pasó a terreno negativo, con un EBIT (beneficio operativo) de -39,7 millones de euros, mientras que el resultado antes de impuestos se situó en -75,4 millones. Pese a ello, el grupo mantuvo su estrategia inversora, con más de 67 millones destinados a la modernización y ampliación de instalaciones, además de operaciones corporativas como la compra de Porcino Tarazona y la toma del control total de Aragonesa de Piensos (Arpisa). También avanzó en su internacionalización con la constitución de Rivasam UK para reforzar su presencia en Reino Unido.

La fotografía internacional del grupo confirma, por otra parte, el enorme peso que conserva España en su estructura. El informe fiscal país por país correspondiente a 2025 sitúa en el mercado nacional 3.359 millones de euros de ingresos agregados y cerca de 4.977 trabajadores equivalentes a tiempo completo, frente a una presencia mucho más reducida en Francia, Malta, Rumanía y Reino Unido. El documento contabiliza ingresos agregados de 3.467 millones y un resultado antes de impuestos de 52,2 millones.

Estas cifras no son directamente comparables con las cuentas consolidadas, ya que el propio informe advierte de que incluye operaciones entre sociedades del grupo sin aplicar las eliminaciones habituales en consolidación.

El Grupo Jorge ha conseguido mantener el pulso comercial y su volumen de actividad en un mercado adverso, pero a costa de una fuerte erosión de los márgenes y de un ajuste en sus cuentas. La compañía afronta ahora 2026 con el mercado porcino parcialmente recuperado y con una posición más conservadora tras las provisiones realizadas.

La compañía aragonesa es uno de los grandes referentes de la industria porcina española y europea, con una estructura integrada que abarca desde la producción ganadera y los piensos hasta el sacrificio, el despiece, la elaboración de productos cárnicos y el aprovechamiento de subproductos. Su vocación exportadora ha sido uno de los pilares de su crecimiento, con presencia comercial en más de un centenar de países.