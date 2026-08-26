Un familia francesa atrapada nueve días en el pantano de La Sotonera: "Parecía que estábamos en el Titanic"

Un camión de cerca de 11 toneladas ha permanecido atrapado durante nueve días en una zona de fango perteneciente al pantano de La Sotonera, en Huesca. En el vehículo viajaba un matrimonio francés con su hija de cinco años, cuando el vehículo que utilizaban como vivienda durante su travesía quedó retenido en unas condiciones del terreno muy complejas para cualquier intento de rescate.

La situación comenzó cuando el vehículo quedó bloqueado en la zona pantanosa del embalse, después del camping y en dirección al Club Náutico, lugar desde donde se podía observar el camión atrapado en el fango. Lørush, uno de los integrantes de la familia francesa, asegura que "la exposición al sol y la mínima sombra" empeoraba el suceso según pasaban los días.

Los primeros tres días, el camión se mantuvo en un estado recto y cómodo, hasta que comenzó a hundirse: "Al principio se hizo más fácil porque podíamos hacer vida normal, pero una vez que empezó a inclinarse era imposible. Yo dormía prácticamente vertical y no podíamos casi ni cocinar, estábamos cerca de los 45 grados de inclinación, parecía que estábamos en el Titanic".

Situación del camión atrapado tras varios días en el pantano de La Sotonera / Redes Sociales

Los intentos para encontrar maquinaria capaz de extraer el vehículo se sucedieron durante varios días, pero las características y condiciones del terreno complicaban el paso de maquinaria pesada. El francés relata que contactaron con diferentes empresas de tractores y maquinaria, aunque en el momento que conocían el terreno descartaban el proyecto por su dificultad. "La gente intentaba ayudarnos, pero muchos se retiraban cuando veían el panorama, aunque otros buscaban alguna manera. Unos chicos italianos trataron de ayudar, pero solo se consiguió empeorar la situación de cara a los siguientes días", relata Lørush.

A esto, se sumó otro inconveniente. El seguro del vehículo no cubría este tipo de rescate, según la información difundida por la familia, por ello, comenzaron a pedir ayuda para localizar a alguna persona o empresa que contase con los medios necesarios para retirar un camión de esas dimensiones.

El pasado sábado, a lo largo de la mañana comenzaron nuevos trabajos para tratar de facilitar la extracción. Varias personas acudieron a la zona para escarbar alrededor del vehículo y construir un camino que permitiera estabilizarlo, y a pesar de haber conseguido avanzar, la lluvia caída durante la noche volvió a empeorar las condiciones del terreno. "Cuando parecía que veíamos la luz siempre se torcía algo. Hubo un momento que pensé que nos quedaríamos ahí para siempre", cuenta el viajero. Para tratar de conseguir maquinaria, la familia no dudó en recurrir a las redes sociales asegurando que estaban dispuestos a pagar por el trabajo o por lo que fuese necesario.

Situación de la profundidad a la que se encontraba el camión atrapado en el fango / Redes Sociales

Finalmente, después de nueve días atrapado, el camión conseguía salir del fango. La operación que hizo posible este 'rescate' contó con la colaboración de varios voluntarios que se desplazaron hasta el pantano para ayudar, gente local e incluso de Barcelona o Inglaterra. El rescate definitivo lo realizó el británico que recorrió más de dos horas con un camión 8x8 hasta llegar a la zona y conseguir sacar el vehículo del barro.

La salida del camión puso fin a esta agónica aventura que vivieron los viajeros en el pantano de La Sotonera, que además, termina con una multa económica de 3.000 euros a los franceses tras introducirse en esa zona del recinto por la que no se puede circular.