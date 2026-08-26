El Grupo Jorge da el salto a la bioindustria farmacéutica en Zuera con una planta para producir heparina

La industria porcina aragonesa busca nuevos caminos para extraer valor de cada parte del animal. El Grupo Jorge, uno de los gigantes españoles y europeos del sector, ha recibido el visto bueno ambiental del Gobierno de Aragón para ampliar en Zuera la actividad de Copersam Red, una de sus filiales especializadas en la transformación de subproductos porcinos. El proyecto permitirá incrementar la capacidad de tratamiento de la planta y, sobre todo, abrirá una nueva línea de negocio vinculada a la industria farmacéutica con la producción de heparina y principios activos obtenidos a partir de glándulas tiroideas de cerdo.

La resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), fechada el pasado 7 de agosto, concede la autorización para la modificación sustancial de la instalación que la empresa opera en el polígono industrial El Campillo de Zuera. El proyecto contempla elevar la capacidad de tratamiento hasta las 52.240 toneladas anuales de subproductos animales, equivalentes a unas 143 toneladas diarias.

La principal novedad está en la transformación de parte de esa materia prima en productos de alto valor añadido. La ampliación prevé una producción anual de 3.900 toneladas de proteína hidrolizada concentrada en formato líquido y otras 5.500 toneladas en polvo, además de 33,6 toneladas de API-tiroides, un principio activo farmacéutico obtenido a partir de glándulas tiroideas porcinas, y 10 toneladas de heparina, un anticoagulante de amplio uso en medicina.

El proyecto prevé una plantilla de hasta 29 trabajadores, según la memoria presentada por la empresa, que no precisa el volumen de inversión.

La operación supone un salto tecnológico para la actividad de Copersam Red, que transformará materiales procedentes del porcino que no se destinan al consumo humano directo para obtener nuevos productos industriales y compuestos destinados a cadenas de valor de mayor especialización.

Un nuevo edificio para las líneas farmacéuticas

El proyecto requerirá además nuevas instalaciones. La empresa prevé la construcción de un nuevo edificio destinado específicamente al desarrollo de las dos nuevas líneas de producción de heparina y API-tiroides, además de oficinas y vestuarios asociados. La ampliación refuerza así la evolución de Copersam Red desde una planta de tratamiento de subproductos animales hacia una instalación de mayor complejidad tecnológica.

El grupo, propiedad de la familia Samper, dispone de un importante ecosistema industrial en Zuera, donde concentra buena parte de sus actividades relacionadas con la cadena del porcino. Esta integración permite conectar la producción ganadera y el sacrificio con actividades posteriores de transformación y valorización de productos secundarios.

Más de 3 millones del Perte de economía circular

La ampliación no parte de cero. Copersam Red ha desarrollado en los últimos años dos proyectos de innovación apoyados con los fondos europeos del Perte de Economía Circular, gestionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ambas iniciativas movilizaron 8,1 millones de euros, de los que cerca de 3,13 millones procedieron del programa Next Generation.

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En concreto, la compañía recibió en 2023 una ayuda de 784.000 euros para construir una nueva línea de tratamiento de productos porcinos, dentro de un proyecto con una inversión total de 2,24 millones. A esta actuación se sumó otro proyecto para mejorar el proceso productivo de su planta de tratamiento de subproductos cárnicos, dotado con 2,34 millones de euros de ayuda pública sobre una presupuesto global de 5,86 millones. Ambas iniciativas se ven ahora reforzadas con la nueva inversión promovida por la filial del Grupo Jorge.