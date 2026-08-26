La línea de tren Zaragoza-Teruel-Sagunto seguirá cortada entre Caminreal y Cariñena hasta marzo de 2027

Los turolenses no podrán ir de Caminreal a Cariñena y viceversa en tren hasta marzo de 2027. Adif, el administrador de las infraestructuras ferroviarias de España, ha confirmado que la conexión entre las dos localidades sufrirá un nuevo retraso y que la reapertura total de la línea, cortada desde hace tiempo, no se producirá hasta el primer trimestre del año que viene. Un nuevo golpe a las infraestructuras de la provincia, que mantiene su reivindicación histórica y pide acelerar la conexión entre Zaragoza-Teruel-Sagunto, que también sufrió un recorte en la última publicación de la electrificación del proyecto.

Fuentes de Adif justifican el nuevo retraso en las obras de la línea por "la necesidad de adaptar la ejecución de las obras a una serie de condicionantes sobrevenidos que han afectado al desarrollo inicialmente previsto". Uno de los principales argumentos se encuentra en el terreno, en el que se han detectado "singulares características geotécnicas", además de ser una zona que ha padecido "la incidencia de fenómenos meteorológicos de especial intensidad".

El administrador de infraestructuras reconoce que se han localizado "desestabilizaciones imprevistas en puntos críticos", como taludes naturales o en los accesos y el interior de los túneles. Así, se han producido "diversos contratiempos e incidentes" que han reducido "el rendimiento de los trabajos e incrementado el alcance y los plazos de actuación".

El tramo entre Caminreal y Cariñena es el que más dificultades ha presentado para el avance de las obras. Adif ha tramitado ya dos expedientes de emergencia y sigue realizando estudios en nueve túneles, para conocer el alcance de la situación. Por esto, el administrador ferroviario ha tenido que afrontar "la modificación de los métodos constructivos para encontrar la solución técnica más idónea" para completar las obras. Entre las actuaciones tomadas hasta la fecha se cuentan "una serie de refuerzos" en las estructuras, lo que implica "reducir de manera significativa los rendimientos de obra inicialmente previstos y ampliar considerablemente el plazo de ejecución". Mientras se trabaje en la zona se seguirán desarrollando análisis e inspecciones para afianzar esas soluciones.

Adif ha presentado su compromiso y "sus esfuerzos" en recortar estos plazos previstos y tachan de "prioritarias" las acciones en materia de seguridad, tanto de los trabajadores como de la propia circulación. El resto de actuaciones de la línea Zaragoza-Teruel--Sagunto mantiene su calendario y la previsión de finalización a finales de otoño, aunque "siempre que la viabilidad técnica y el avance de las obras lo permitan" se intentará reducir los plazos.

Domingo (PP): "Incapacidad manifiesta del Gobierno"

El diputado turolense del PP Javier Domingo ha denunciado este miércoles "la incapacidad manifiesta" del Ejecutivo central de Pedro Sánchez, que "ha quedado más que demostrada con los retrasos en las obras de la línea de ferrocarril Zaragoza-Teruel-Sagunto, unas obras que debían durar nueve meses y que va a acumular meses y meses de retraso".

"Es totalmente vergonzoso que tengamos que volver a denunciarlo, pero ya lo dijimos la última vez, seguro que cuando se acercara la fecha anunciada tendríamos un nuevo retraso, y así ha sido. Una obra que tendría que haber finalizado en noviembre de 2025 y que va a acumular casi un año y medio de retraso, de momento", ha rechazado el diputado popular.

Domingo ha señalado que "todo esto demuestra la dejadez absoluta, la desidia y la falta de compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la provincia de Teruel".

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"Con esta obra se ve nuevamente la falta de gestión, la falta de presupuestos y la falta de compromisos que tiene el Gobierno de España. Esta situación que se está viviendo está suponiendo un daño económico enorme para la provincia de Teruel, y además está dañando la comunicación y la vertebración del territorio".