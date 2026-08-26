La locura por Volveremos se desata en la Vuelta al Cole: filas eternas, compras adelantadas y saldo agotado el primer día

La campaña de Vuelta al Cole de Volveremos ha arrancado este miércoles con una escena que se repite año tras año en los comercios aragoneses: largas colas, familias esperando para comprar el material escolar y establecimientos que agotan rápidamente el saldo disponible. El 20% de descuento que ofrece el programa ha vuelto a disparar la demanda justo cuando se acerca el regreso a las aulas y las familias ultiman los preparativos.

El programa de apoyo al comercio de proximidad ha iniciado su campaña en 71 municipios aragoneses, en los que los consumidores pueden generar un 20% del saldo en los establecimientos adheridos por la aportación del 10% del Gobierno de Aragón y otro 10% de los ayuntamientos. La promoción funciona los miércoles y viernes hasta que cada localidad y establecimiento agote el saldo asignado. Pero el arranque ha dejado claro que la expectación vuelve a ser enorme, algunas librerías como Siglo 21 ubicada en el barrio de Las Delicias, han recibido a numerosos clientes desde primera hora y han tenido que hacer frente a largas filas.

Larga fila en el interior de la Librería Siglo 21 desde primera hora de la mañan / Josema Molina

En este caso, esta librería forma parte del programa desde su nacimiento y Eduardo, uno de sus empleados, reconoce que ya se ha convertido prácticamente en una tradición: "Participamos desde el comienzo del programa, desde el primer día. Desde entonces no hemos dejado de participar y siempre con la misma o mayor afluencia". La jornada inicial ha mostrado nuevamente esta escena que relata Eduardo y que viven muy de cerca los empleados: "Tenemos que venir todos los trabajadores al mismo turno para poder agilizar toda la fila, desde primera hora de la mañana hasta que se acabe el saldo".

La concentración de clientes no sorprende a los comercios, ya que según cuenta este trabajador, "el problema llega cuando todos intentan aprovechar la promoción al mismo tiempo". El resultado se refleja en esperas y un saldo que puede desaparecer en pocas horas: "La gente tiene que hacer mucha fila, pero siempre existe la posibilidad de que se acabe el saldo antes de su turno".

Para algunas de las familias, esta locura ha hecho que se vean afectados y sin opción de utilizar este programa. Muchas esperaban precisamente a este miércoles para acudir a las librerías y comprar los libros del colegio con la promoción, sin embargo, al llegar se han encontrado con el saldo ya agotado desde casi primera hora de la mañana. "Habíamos esperado para hoy poder utilizarlo, si ya no hay nos fastidia un poco, pero no podemos hacer nada. Hay que comprar los libros igual", expresa Sergio, uno de los clientes que se han enterado de la noticia mientras hacían fila para conseguir el material.

Una clienta siendo atendida a lo largo de la mañana para conseguir el material escolar de la Vuelta al Cole / Josema Molina

También hay casos contrarios, que buscando evitar las aglomeraciones, se han enfrentado a las filas interminables. Sonia, clienta de la librería es una de ellas: "No llevaba idea de participar, más que nada, pensando en que empezaba más tarde. Ha sido una casualidad encontrarme esta situación aquí, esperaba evitar este momento de la vuelta al cole".

Las imágenes se entienden mejor al mirar las cifras de la primera campaña del año, cuando registró más de 207.000 transacciones generando compras por encima de los 21 millones de euros. Un total de 66.600 consumidores hicieron uso de la plataforma en unos 3.000 comercios aragoneses. Hasta la fecha el programa ha generado 2,547 millones de euros en saldo, de los que los usuarios ya han descontado 1,224 millones, un 48% del crédito generado. Para la Vuelta al Cole, se ha aportado una dotación de 2 millones de euros del Gobierno de Aragón, a la que se suma una cantidad similar por el conjunto de ayuntamientos, buscando incentivar las compras dentro del negocio de proximidad.

La campaña incorpora además este año el llamado Bizum de Volveremos, que permite transferir saldo entre usuarios dentro de la propia aplicación, con el objetivo de facilitar el uso de saldo acumulado entre conocidos evitando su desperdicio. Aun así, las primeras horas de esta Vuelta al Cole muestra la imagen dominante, que vuelve a demostrar que Volveremos es uno de los grandes alicientes para las compras de regreso a las aulas