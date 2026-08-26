El nuevo hospital de Teruel ya tiene por fin fecha de apertura, siete años después de iniciarse las obras

El nuevo hospital universitario Obispo Polanco de Teruel ya tiene por fin fecha de apertura para comenzar a atender pacientes. Siete años después de que comenzaran las obras, el ansiado centro sanitario iniciará su actividad asistencial en el nuevo complejo de El Planizar, aunque lo hará de forma progresiva y con solo cuatro especialidades en esta primera fase: Rehabilitación, Endocrinología, Reumatología y Oncología Radioterápica.

La apertura será finalmente el próoximo martes 1 de septiembre supone el inicio efectivo de un proyecto largamente esperado en la provincia y cuyas previsiones de puesta en marcha se han ido retrasando durante los últimos años. El nuevo centro comenzará atendiendo a unos 260 pacientes semanales y continuará incorporando servicios de forma escalonada durante los próximos meses. El objetivo es trasladar progresivamente toda la actividad del actual Obispo Polanco, aunque el hospital no alcanzará su pleno funcionamiento hasta 2027.

140 pacientes semanales

La primera fase comenzará con Rehabilitación, que concentrará aproximadamente 140 pacientes semanales y estrenará un área de cerca de 1.000 metros cuadrados, incluido un nuevo gimnasio terapéutico con acceso independiente desde la calle. También empezarán a funcionar las consultas de Endocrinología, con unos 60 pacientes por semana; Reumatología, con alrededor de 30; y Oncología Radioterápica, que inicialmente mantendrá las consultas de seguimiento de los pacientes que reciben tratamiento de radioterapia en Zaragoza.

La incorporación de esta última especialidad será también progresiva. El Gobierno de Aragón prevé instalar posteriormente el TAC de planificación y culminar la autorización y puesta en marcha del acelerador lineal para que los pacientes puedan completar en Teruel todo el proceso de tratamiento radioterápico, evitando desplazamientos a Zaragoza.

Entre septiembre y diciembre está previsto que se trasladen otras cuatro especialidades: Traumatología, Dermatología, Cirugía General y Medicina Interna. Después continuará la transferencia escalonada del resto de servicios del actual hospital, en un proceso que deberá compatibilizar la puesta en marcha de las nuevas instalaciones con el mantenimiento de la atención sanitaria.

Una apertura que se ha ido demorando

La fecha del 1 de septiembre de 2026 pone punto final, al menos para el inicio de la actividad, a una sucesión de previsiones que se han ido aplazando. Las primeras expectativas situaban la finalización de las obras y el comienzo del traslado en 2023. A finales de 2022, con el Gobierno presidido por Javier Lambán (PSOE), la entonces consejera de Sanidad, Sira Repollés, apuntaba a que, una vez terminada la construcción, el montaje y traslado de los servicios podría comenzar en el último trimestre de 2023, aunque ya advertía de que la apertura efectiva dependería también de la ejecución de los accesos al nuevo complejo.

Posteriormente, el horizonte se desplazó a 2024. El actual Gobierno liderado por Jorge Azcón ha sostenido que la previsión de entregar el edificio a finales del verano de ese año no iba acompañada de la planificación de infraestructuras necesarias, entre ellas los accesos. La obra civil terminó finalmente en agosto de 2024, pero el hospital todavía debía ser equipado y preparado para la actividad asistencial.

Durante 2024, la previsión oficial volvió a situar la apertura a finales de 2025. En marzo de ese año, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero (PP), aseguró que el nuevo centro podría abrir antes de finalizar 2025, siempre que estuvieran listos también los accesos. En noviembre, el Gobierno de Aragón mantenía todavía ese objetivo pese a que el vial principal acababa de salir a licitación y contaba con un plazo de ejecución de 19 meses.

El calendario volvió a modificarse durante 2025 y la apertura se trasladó al verano de 2026. Finalmente, el Gobierno aragonés confirmó el pasado mes de mayo que las primeras consultas comenzarían en septiembre, mientras que el traslado completo de los servicios se prolongaría aproximadamente un año más.

La apertura del próximo martes será, por tanto, el primer paso de un proceso mucho más amplio. El nuevo hospital universitario Obispo Polanco dará servicio a una población de referencia de alrededor de 80.000 personas y sustituirá al actual edificio, inaugurado en 1953.

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La puesta en marcha se producirá además mientras continúan algunos trabajos e inversiones vinculados al complejo. El pasado julio se abrió al tráfico la primera fase del vial de acceso al hospital, mientras que la segunda fase de la conexión viaria tiene prevista su ejecución durante 2027 y 2028.