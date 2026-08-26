Infraestructuras
Unas obras de asfaltado provocan largas retenciones a última hora de la tarde en la Ronda Norte de Zaragoza
La intervención en la vía tiene lugar entre las 19.00 y las 6.00 horas y está programado que dure varios días más
Uno de los momentos más deseados del día se le está atragantando esta semana a decenas de zaragozanos. El regreso del trabajo a casa, a última hora de la tarde, no está siendo una tarea rápida para los vehículos que recorren la Ronda Norte de la capital aragonesa a partir de las 19.30 horas. Notables retenciones, con muchos camiones implicados, se están percibiendo esta semana a causa de unas obras de asfaltado que todavía seguirán activas en los próximos días.
El tramo de la A-2 que conecta con la Z-40 en la capital aragonesa acumula en estas últimas jornadas retenciones a causa de estas obras que tienen como objetivo mejorar el firme por el que tantos y tantos vehículos transcurren cada día. En la jornada de este miércoles, el atasco era de menor tamaño ya que los conductores que se habían sorprendido estos primeros días de la semana optaron por vías alternativas para aligerar su regreso a casa.
La mejora de la infraestructura estaba programada desde hace días y seguirá limitando la velocidad de circulación en el entorno algunas tardes más. Los trabajos que llevan a cabo las brigadas están programados entre las 19.00 horas y las 06.00 horas, ya con el inicio del nuevo día.
Para evitar males mayores, Tráfico ha abierto un paso alternativo por la vía de servicio que pasa al lado de la autovía y permitir una mayor velocidad en los puntos más conflictivos de la vía.
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