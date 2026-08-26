Recta final en las obras de la terminal de carga más grande del aeropuerto de Zaragoza

Los trabajos para levantar la sexta terminal logística del aeropuerto de Zaragoza, que se convertirá en una de las más grandes de España, encaran la recta final para que Sesé, el gigante aragonés que se encargará de explotar la plataforma, reciba las obras en el mes de octubre. La inversión, que contempla un desembolso de 18 millones de euros por parte de la compañía zaragozana, servirá para dar servicio a Inditex, que prevé duplicar su tráfico aéreo con la puesta en marcha a pleno rendimiento de su macroalmacén logístico en el polígono industrial Malpica.

La constructora Norton Edificios Industriales está rematando los trabajos en la pista de Garrapinillos para levantar la gran terminal de carga, que quintuplicará el tamaño de la mayor nave logística que opera a día de hoy en el aeropuerto zaragozano. La firma vasca ya ha ejecutado la estructura exterior del complejo y ha completado la solera de hormigón, así como las instalaciones eléctricas y los equipamientos de protección contra incendios. Del mismo modo, se han ejecutado los fosos del interior donde se moverán las mercancías y los palés. El interior se completará con la maquinaria del grupo Sesé, encargado de operar la plataforma.

A partir de ahora, queda por hormigonar el lado aire (el más próximo a la pista de aterrizaje), una labor que comenzará en los próximos días, y asfaltar la parte del lado tierra más cercana a las oficinas. La actividad es bastante intensa estos días en la parcela donde se ha levantado la terminal, donde los picos de trabajo han llegado a aglutinar a un centenar de operarios. El grado de ejecución de la obra supera el 80%, lo que invita a pensar que los plazos marcados por Sesé, que preveía poner en marcha la terminal en 2026, se cumplirán.

Varias decenas de operarios trabajaban este martes en las obras de la terminal. / Jaime Galindo

La nueva terminal de carga, la sexta de Garrapinillos, contará con una superficie edificada de 18.500 metros cuadrados y 34 muelles de carga, lo que la convierte en una de las cinco más grandes de España. Solo en Madrid-Barajas hay ahora mismo infraestructuras con mayor tamaño, operadadas por IAG Cargo (23.609 m²), WFS (25.509 m²), DHL (23.165 m²) y Correos (18.887 m2).

La superficie construida, que suma más que las cinco terminales de carga que hoy operan en Zaragoza, permitirá, entre otras cuestiones, preparar los contenedores o palés con la lo más cerca posible del avión, lo que posibilitará adecuarlos a la forma del fuselaje del avión y automatizar los procesos de Inditex. Además, permitirá adaptarse mejor a los distintos interiores que componen los variados modelos de aeronaves, dado que en función del destino, el producto o la escala, las mercancías deben subirse de un modo u otro.

Con la puesta en marcha de la terminal de carga, el aeropuerto de Zaragoza espera redoblar su volumen de tráfico de mercancías, ya que Inditex, el principal usuario de la pista de Garrapinillos, espera casi duplicar sus envíos por aire con la puesta en marcha de su segundo macroalmacén logístico en Zaragoza, el ubicado en Malpica, que se suma al centro neurálgico de Zara Mujer en Europa, que se ubica en Plaza. Así las cosas, el aeropuerto espera incrementar de forma notable las 182.886 toneladas de mercancías que permitió transportar en 2025, lo que sitúa al complejo de la capital aragonesa como el tercero más importante de España, solo superado por Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.

La estructura exterior de la terminal ya está finiquitada. / Jaime Galindo

Además, Sesé, que ha corrido con los gastos de construcción de la terminal y se adjudicó la explotación de la misma, se convertirá en el rey de la logística aérea en Zaragoza. La firma zaragozana ya gestiona cerca de la mitad del tráfico de mercancías que llega a las instalaciones de Garrapinillos gracias a la apuesta que el grupo hizo por el transporte aéreo en 2020, cuando cerró la compra de las operadoras Delta Cargo y Aerospace Cargo Logistics (ACL). A través de esta última compañía, Sesé gestiona dos de las cinco terminales de carga que ahora están operativas en el aeropuerto de Zaragoza. ACL ya tenía un fuerte vínculo con Inditex, dado que se encarga de mover buena parte de la mercancía textil que se distribuye desde la Plataforma Europa de la multinacional gallega. Ahora la conexión se redoblará con la inminente apertura de la terminasexta terminal de carga.