El refugio de Javier Bardem en Aragón: el pueblo que le cambió la vida y la carrera

Javier Bardem estrena nueva película. Esta vez 'El ser querido' rodada junto a Vicky Luengo y bajo los mandos del director Rodrigo Sorogoyen. Precisamente, Sorogoyen y la guionista zaragozana, Isabel Peña, presentarán un coloquio en los cines Palafox el próximo 2 de septiembre, a partir de las 17.00 horas.

La película, disponible en carteleras a partir de este miércoles 26 de agosto, ha levantado expectación y estuvo en la última edición del festival de Cannes con otros proyectos españoles como la última película de Pedro Almodóvar, 'Amarga Navidad' o 'La Bola Negra' de Los Javis.

Con 'El ser querido', Sorogoyen cuenta la historia del aclamado director de cine Esteban Martínez (Javier Bardem). Una leyenda tanto por sus películas como por un pasado marcado por la violencia y los excesos. En su nuevo proyecto, le ofrece un papel a su hija Emilia (Victoria Luengo) con el pretexto de ayudarla a relanzar su estancada carrera como actriz. Convivir en el set fomentará una cercanía que no han compartido en años, pero también reabrirá viejas heridas que nunca cicatrizaron.

Un instante del rodaje de 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen. / El periódico

Javier Bardem y 'Jamón Jamón'

Es bueno recordar el pasado que une al actor Javier Bardem con la tierra aragonesa. En concreto, un municipio donde rodó una de sus películas más recordadas. Hablamos de 'Jamón Jamón', cinta dirigida por Bigas Luna en 1992. La película es especial porque en ese rodaje es donde se conocieron este actor y su actual pareja Penélope Cruz.

En aquel drama romántico, Bardem interpreta a un joven aspirante a torero que debe seducir a una joven que se va a casar. Esa joven era Penélope Cruz. La película fue un éxito tanto para el director y el elenco como para el escenario, ya que contribuyó a popularizar la imagen de Aragón como escenario cinematográfico. Más concretamente, Los Monegros.

Los escenarios de 'Jamón Jamón'

En las áridas tierras monegrinas rodaron gran parte de la película y son varios los lugares que destacan. Por ejemplo, el toro de Osborne en Peñalba que se convirtió en uno de los grandes iconos de la película.

Toro de Osborne en Peñalba, icono de la película 'Jamón Jamón' / El Periódico

Pero si hay un municipio que destaca especialmente, ese es Monegrillo. Ahí, en el antiguo campo de fútbol se rodó la primera escena de 'Jamón Jamón', aquella en la que Javier Bardem practicaba con el capote. En la localidad estuvieron bastante tiempo rodando por sus alrededores por lo que fue un punto de reunión y trabajo. Así, encontraron en el bar Las Vegas su establecimiento habitual para que todo el equipo pudiera comer. Lamentablemente, el negocio cerró.

Qué ver en Monegrillo

Monegrillo, además de por estos planos de 'Jamón Jamón', cuenta con numerosos atractivos turísticos. La localidad ubicada en la comarca de Los Monegros es hoy en día una de las áreas esteparias más impresionantes del sur de Europa y está a los pies de la sierra de Alcubierre.

En sus calles se puede visitar la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción que combina el estilo neoclásico y la arquitectura contemporánea. La primitiva iglesia data del S. XVIII, pero tras el deterioro sufrido durante la Guerra Civil, fue reconstruida. Además, recorriendo su entramado urbano se encuentran diferentes casas solariegas, por ejemplo, la Casa Panivino que actualmente alberga el Centro de Interpretación de las Estepas de Monegros (espacio que muestra el ecosistema local y una sala dedicada a la apicultura tradicional).

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción en Monegrillo / Turismo Aragón

Asimismo, Monegrillo cuenta con un refugio antiaéreo, el de la Cueva del Castillo. La recuperación del enclave recrea el ambiente original de las galerías durante la Guerra Civil. Otras alternativas al visitar el municipio son hacer excursiones por sus alrededores. Por ejemplo, ir caminando hasta la Ermita de San Benito o disfrutar de los caminos en la sierra de Alcubierre y en el llano semidesértico hasta llegar al mirador del barranco de la Gabardera.