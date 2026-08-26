Los robos en vivienda bajan un 78% en el Campo de Borja

Los datos de criminalidad en la comarca zaragozana del Campo de Borja arrojan una lectura positiva, con los robos en viviendas disminuyendo un 70% en lo que va de año y los robos con violencia, un 60% respecto al mismo periodo del año anterior.

Así lo ha destacado la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, durante una visita al Puesto de la Guardia Civil en Borja, donde ha resaltado también el descenso en los delitos relacionados con la cibercriminalidad (-89%).

"Son formas de robos y estafas que no entienden de fronteras y que encuentra entre los mayores la población más vulnerable. Además, es una tipología de delito en constante evolución lo que también requiere de un esfuerzo y dedicación constante por parte de los agentes", ha señalado Herrero.

La subdelegada del Gobierno ha estado acompañada en su visita por el coronel jefe de la Comandancia de Zaragoza, Rafael Campos, y por el alcalde de Borja, Eduardo Arilla.

Detenciones

Herrero ha querido agradecer la labor de la Benemérita en la zona y, en concreto, ha subrayado las operaciones realizadas en los últimos meses: la detención de tres individuos por el secuestro de una persona en Ejea y el arresto de otras dos que fueron descubiertas 'in fraganti' robando en unas viviendas.

Ha aseverado que la seguridad en el medio rural sigue siendo una prioridad para el Gobierno de España y que todas las acciones dentro de la Guardia Civil en la Comunidad van encaminadas a reforzar su presencia en el territorio y reducir al máximo el tiempo de respuesta ante cualquier hecho.

En ese sentido, Herrero ha recordado que este año se van a incorporar 466 agentes a la Guardia Civil de Aragón, "una cifra histórica que revierte los profundos recortes del anterior Gobierno" --de Mariano Rajoy--.

Parte de esos nuevos efectivos también han llegado al Campo de Borja y las comarcas limítrofes. "De esta manera, la mayoría de los puestos de la Comunidad tienen sus plantillas completas. Unas plantillas que hay que recordar que fueron ampliadas en 2024", ha explicado.

"Estas nuevas incorporaciones suponen poder seguir trabajando en la misma línea, garantizando la seguridad en nuestros pueblos y transmitiendo tranquilidad a los vecinos", ha zanjado.