Tono Jaray: «El Cipotegato es el día que los turiasonenses tenemos marcado en el calendario»

¿Qué hace que las fiestas sean una cita imprescindible para cualquier turiasonense?

El Cipotegato es una fecha que quienes somos de Tarazona tenemos marcada en el calendario. Si podemos, nos cogemos fiesta en el trabajo aunque estemos fuera. Es el momento de juntarnos con conocidos y amigos y con personas a las que hace mucho tiempo que no vemos.

Además del Cipotegato, las fiestas ofrecen una programación de lo más variada.

Para nosotros las fiestas tienen cuatro pilares fundamentales. El primero es el Cipotegato y el segundo son las peñas, grupos que desarrollan una programación paralela a la del ayuntamiento y llenan estos días de actividades y de alegría en la calle. Sin ellas, las fiestas quedarían cojas.

Otro pilar es la feria taurina, que este año cuenta con cinco festejos, y el cuarto es la música. Todo ello completa unas fiestas que hacen que los turiasonenses queramos estar estos días y que muchas personas de fuera también se acerquen para compartirlas con nosotros.

¿Qué destacaría del programa musical de este año?

Dependerá mucho de los gustos. Comenzamos el día 28 con El Drogas, el 29 estará OBK, el día 30 llega Lerica y el 31 habrá un tributo a Hombres G. Cuando hablas con la gente, cada uno destaca una actuación diferente. Además, todos estos conciertos son gratuitos y se celebran en la zona cercana a la catedral.

Las fiestas movilizan a miles de personas y obligan a reforzar la seguridad. ¿Cómo se prepara Tarazona para estos días?

La seguridad es uno de los principales asuntos. El dispositivo comienza a prepararse con antelación mediante reuniones en las que participan Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y los técnicos municipales. Hay muchas cuestiones que desde fuera no se perciben. El día del Cipotegato, por ejemplo, podemos tener entre 8.000 y 10.000 personas dentro de la plaza de España. Hay que trabajar para evitar cualquier incidente, pero también tener previsto cómo actuar si ocurre algo.

Este año también hay novedades en las medidas frente a las agresiones sexistas.

Sí. El punto violeta que tradicionalmente estaba situado en la plaza de San Francisco, cerca del cuartel de la Policía Local, se traslada a la plaza de las Tres Culturas, más cerca de la zona hacia la que en los últimos años se ha desplazado buena parte de la actividad de la gente joven.

Lo fundamental es trabajar para que no haya agresiones, y eso pasa por la prevención y la sensibilización. Está previsto distribuir material en establecimientos de hostelería, con cerca de 5.000 vasos y 20.000 servilletas con el lema «La igualdad es nuestro ingrediente principal». Y, si se produjera cualquier situación, es fundamental acudir inmediatamente a Guardia Civil o Policía Local.

Tarazona ha conseguido consolidarse como destino turístico gracias a su patrimonio o al Cipotegato y trabaja para que su Semana Santa sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. ¿Todavía existe margen para crecer?

Tarazona recibe visitantes durante todo el año y en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante para conseguir que la ciudad esté en la cabeza de quienes buscan un destino para pasar unos días. El año pasado recibimos más de 100.000 visitantes.

Trabajamos en diferentes ámbitos. Uno de ellos es la Semana Santa. Ya se ha presentado el expediente para conseguir su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional, y actualmente ya representa una parte importante de las visitas que recibe la ciudad.

Otro campo en el que estamos trabajando es el deporte. En torno al 30% o 40% de quienes llegan a la ciudad están vinculados de una manera u otra a actividades deportivas. Eso es posible gracias a las entidades, clubes y equipos que compiten en distintas categorías y atraen visitantes.

Más allá de las fiestas, ¿qué proyectos de ciudad destacaría?

Uno de los fundamentales, en el que estamos trabajando junto con el Gobierno de Aragón, es culminar la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Va a permitir, entre otras cuestiones, desarrollar los terrenos de la antigua textil.

Ese ámbito tendrá cuatro elementos fundamentales: zona verde, equipamientos, entre ellos aparcamiento y la futura estación de autobuses, y vivienda. Estamos hablando de cerca de 300 viviendas que podrían construirse allí. Las primeras 35 viviendas podrían comenzar a construirse aproximadamente en un plazo de 24 meses.

Para terminar, ¿qué mensaje trasladaría a los turiasonenses y también a quienes visiten Tarazona durante las fiestas?

Que se diviertan. Son días para encontrarnos, hablar, olvidarnos un poco del trabajo y de los problemas cotidianos y disfrutar de la compañía, de nuestra gastronomía y de todo lo que ofrece Tarazona durante estas jornadas. Hay mucho trabajo detrás de las fiestas por parte del equipo de gobierno, del concejal de Festejos, Joséan Docando, y de todo el equipo municipal de Cultura, Juventud y Festejos. Ahora toca que turiasonenses y visitantes disfruten de estos días.

Cipotegato: «Este era el último año que iba a presentarme»

El afortunado que vestirá el traje arlequinado este 27 de agosto llevaba 25 años optando al sorteo y esperando para poder cumplir este sueño

Cipotegato 2026. / SERVICIO ESPECIAL

Muchos turiasonenses sueñan con ser elegidos. ¿Qué sintió cuando escuchó su número?

Alegría, nervios… Se te ponen los pelos de punta porque no te lo crees. También mucha satisfacción porque cumples un sueño que llevas persiguiendo tanto tiempo. Es un cúmulo de emociones increíble.

¿Había participado antes en el sorteo?

Bastantes veces. Llevo 25 años presentándome.

La salida del Cipotegato es también un importante reto físico. ¿Cómo se ha preparado?

Hacía mucho que no practicaba deporte, así que he empezado poco a poco. He salido a correr para ir cogiendo fondo y también he hecho pesas para ganar fuerza y musculatura.

¿Cómo imagina el momento en el que suenen las campanas y tenga que salir a la plaza?

Con muchos nervios, pero también con mucha emoción y tensión, porque no sabes lo que te vas a encontrar al otro lado de la puerta. Hay mucho bullicio y no sabes qué va a pasar. Llevo tantos años pensando en ese momento que, cuando llegue, no sé cómo lo voy a vivir.

Es un sueño que llevo un cuarto de siglo queriendo conseguir. También supone una responsabilidad y quieres hacerlo bien, por tu ciudad y por tu gente. Intentaré disfrutarlo al máximo porque esta oportunidad solo la tienes una vez en la vida.

¿Y qué cree que pensará cuando todo termine?

Que he cumplido un sueño que llevo esperando toda la vida. Pensaré también en todas las personas que me han acompañado y ya no están, como mi mujer y mi padre. Tendré presentes a mis hijos, a mi madre, a mis hermanas, a la familia de mi mujer y, por supuesto, a mis amigos, que estarán acompañándome en la plaza.

Este era el último año que iba a presentarme, así que saber que finalmente ha llegado este momento es todavía más especial. Quiero disfrutarlo al máximo y vivir las mejores fiestas de mi vida. Y quiero dar las gracias a toda la ciudad por el apoyo y a mis amigos por estar siempre a mi lado, arropándome y apoyándome. Gracias de corazón a todos.