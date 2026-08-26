Zaragoza se guarda en los trasteros: un negocio muy rentable que inunda los locales de los barrios populares

Las cajas con los apuntes de la universidad, bicicletas olvidadas por el tiempo, juguetes de la infancia o el mobiliario de una familia que enfrenta una mudanza. Todo cabe en un trastero, cuya expansión es fulgurante por los bajos de edificios de Zaragoza antes poblados por negocios tradicionales. El negocio de guardar objetos se ha convertido en una rentable inversión con márgenes que superan se mueven en el entorno de entre el 7 y el 10% mientras la demanda crece sin freno, lo que deja un terreno abonado para el crecimiento de los dos grandes operadores locales que lideran el mercado en la capital aragonesa y pequeños inversores mientras el horizonte de los bajos urbanos, antes poblados por comercios de barrio.

“Es un sector en el que siempre falta oferta, en especial la más profesionalizada en términos de seguridad y servicio. Además, la ciudad de Zaragoza tampoco da para mucho en comparación con otras. Hay dos o tres operadores locales que manejan bastantes inmuebles, pero los gigantes a nivel nacional (Bluespace, Necesito un trastero, Tu trastero u OhMyBox!) no entran en Zaragoza, ya que los márgenes son más ajustados y no encuentran espacio más que para un centro, pero buscan abrir de golpe cinco o seis. Así que los operadores tienen fuertes barreras de entrada”, explica Miguel Ángel Gómez Rando, socio director de GB3 Partners, una consultora inmobiliaria de Zaragoza. La mayor parte de estos trasteros de alquiler se concentran en el cinturón de los barrios populares, con especial incidencia en Delicias, Torrero, San José o Las Fuentes, donde las viviendas más pequeñas obligan a sacar los trastos de casa.

Guardatodo lidera el mercado

Así, el gran operador local que lidera el mercado en Zaragoza es Guardatodo, una compañía que echó a rodar en el año 2005 como un emprendimiento familiar y que cuenta ya con 13 centros de almacenamiento en los que suma más de 20.000 metros cuadrados útiles divididos en más de 5.000 trasteros repartidos por toda la ciudad. “El mercado está saturado, pero vemos que la mayoría de la nueva oferta no ofrece compromisos de seguridad o atención comercial en los servicios. En eso buscamos diferenciarnos, en que no sea solo un trastero convencional donde guardar las cosas”, explica Coral Martínez, responsable de márketing de Guardatodo. En su caso, la ocupación es bastante elevada: oscila entre el 70 y el 90%. “En estos meses, la gente hace mudanzas en verano. Nosotros trabajamos con un mínimo de contratación de 15 días y de ahí nos amoldamos a las necesidades del cliente para los arrendamientos”, señala.

El otro gran operador en la ciudad es Cubbe Zaragoza, un brazo inversor del grupo Yolmence, la family oficce (sociedad de inversión de patrimonial) de la familia Enériz. La firma suma 14 centros con 2.200 trasteros y una superficie útil que supera los 5.000 metros cuadrados. “Hay un interés brutal entre los clientes. Llevamos desde marzo con una ocupación muy alta, por encima del 90%, bastante por encima de lo que se registraba hace tres años. Hemos crecido mucho en los últimos años, pero estamos buscando locales en varios barrios de Zaragoza para abrir nuevos centros”, explica Silvia, responsable de la operativa de la compañía zaragozana.

Los trasteros en alquiler que se ubican en la calle San Antonio María y Claret, en Zaragoza, y antes eran un bar. / Jaime Galindo.

Más allá de estos dos grupos familiares merece la pena destacar los dos centros que tiene en la capital aragonesa Cabe, propiedad del fondo de inversión BC Partners y la cotizada española Renta Corporación, así como la operativa de otras firmas locales de menor entidad como Trastero Infinito o Zarabox. “Es un sector muy apetitoso porque la rentabilidad está en el entorno del 10%, pero es un sector que implica un mayor riesgo. Hacen falta equipos de gestión bastante importantes para gestionar varios clientes en un local donde podría haber solo un inquilino. Aún así, el coste de reconversión de un local comercial es una inversión asequible, lo que permite que inversores privados puedan transformar trasteros sin experiencia”, apunta el experto inmobiliario Miguel Gómez Rando.

Los carteles que anuncian la disponibilidad de trasteros y un vendaval de pasquines en los buzones hacen percibir un crecimiento galopante del sector, pero ¿cuántos nuevos trasteros hay en la ciudad? No hay registros oficiales en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, dado que no las licencias de actividad no se subdividen hasta ese detalle. La estimación más precisa la maneja el investigador Diego Garulo, un estudiante de Sociología que se ha pateado la ciudad en busca de locales destinados a la actividad del almacenamiento y lo ha plasmado en un informe en el que ha acuñado el fenómeno de la "trasterización" de los barrios populares. Su análisis muestra que hay al menos 240 locales destinados a este fin, cada uno con distinto volumen de trasteros en su interior.

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Sin embargo, fuera del mercado del alquiler, hay otra rama de negocio dentro del sector de los trasteros que pasa por la compraventa de estos espacios. Según los últimos datos del Colegio de Registradores de la Propiedad, recopilados por la Cátedra del Mercado Inmobiliario de Aragón a cierre del primer trimestre de 2026, el mercado aragonés registró 2.112 compraventas, lo que supuso una mejora interanual del 11,2%. Los zaragozanos pagaron una media de 5.285 euros por un trastero a razón 966 euros por metro cuadrado, lo que mantiene la tendencia a la baja de los precios.