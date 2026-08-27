Una agencia de viajes de Zaragoza afectada por la tragedia de Nepal: "Estamos tratando de asimilarlo"

La devastadora riada registrada en el norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet, ha dejado ya 270 fallecidos y cerca de 1.400 desaparecidos. Entre ellos se encuentran al menos cuatro ciudadanos españoles, según ha conformado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Además, las autoridades del país mantienen desplegados a más de 7.400 efectivos mientras continúan las labores de búsqueda.

Esta tragedia ha golpeado además una de las principales rutas terrestres que conectan Nepal y el Tíbet, utilizada por cientos de viajeros y empresas especializadas en el turismo de montaña de la zona. Para quienes conocen de cerca la zona, la magnitud de lo ocurrido resulta especialmente difícil de asimilar, como es el caso de Gabriel Baicus, un guía de media montaña afincado en Zaragoza, pero dedicado desde hace años a organizar viajes por ambas zonas afectadas. "Están siendo unos días muy malos, mis colaboradores locales que se encuentran en la zona y yo, estamos tratando de asimilarlo", cuenta el guía, pero asegura que afortunadamente ninguno ha sufrido daños aunque la noticia les ha afectado profundamente.

"Realmente, lo que pasó ayer fue uno de los mayores desastres que han pasado. Diría que es el más grave que ha vivido la zona en los últimos años", relata Gabriel. El guía mantiene contacto habitual con sus compañeros residentes de la zona, y asegura que han recibido numerosos mensajes de antiguos clientes preocupados por la situación: "Recibir tantos mensajes después de lo sucedido nos ha impactado mucho. Es una situación muy difícil de gestionar emocionalmente".

Por su parte, no tiene constancia de ningún español de su entorno que se haya visto afectado, pero conoce bien el área en la que se produjo la riada. Se trata de una zona que utilizan habitualmente para sus viajes hacia el Tíbet: "Nosotros también utilizamos ese valle, ya que es básicamente el valle principal que conecta Nepal con Tíbet". Entre ellos se encuentran las rutas hacia la montaña sagrada Kailash y los recorridos que conectan Katmandú con Lhasa, zona que asegura el montañero es propensa a sucesos similares.

Precisamente esa conexión por carretera ha quedado en el aire después de las inundaciones, y la empresa ha tomado la decisión de evitar este trayecto para los grupos previstos haciendo uso del medio aéreo. "Hemos decidido evitar todo lo que es la zona terrestre y vamos a utilizar el avión para desplazarnos. Volaremos desde Katmandú a Lhasa y de ahí haremos la misma operación de vuelta. Lo primero es la seguridad de los viajeros", remarca el dueño de 'Viajes a Nepal'.

Este cambio refleja solo una mínima parte de hasta qué punto la riada ha alterado la vida de la zona que este guía conoce desde hace años. Gabriel visita la región con varios de sus grupos dos veces al año, y explica que su relación con Nepal y el Tíbet comenzó casi de casualidad: "Hace 15 o 20 años no pensaba que iba a poder hacer este tipo de viajes para ganarme la vida". Natural de Rumanía y residente en Zaragoza, en España pudo formarse como guía de media montaña y acabó convirtiendo su pasión por el Himalaya en su profesión, permitiéndole conocer de cerca los riesgos de una región donde fenómenos como el monzón en Nepal, cuando las lluvias toman protagonismo, pueden alterar rápidamente las condiciones.

Precisamente por ello, este verano no tenía previsto realizar el desplazamiento con grupos a la zona: "Suele ser la temporada baja por la llegada del monzón. Ahora mismo damos gracias por ello". Por el momento, mientras sus compañeros siguen pendientes de la evolución de la situación, él trabaja en garantizar la máxima seguridad para que los próximos viajeros puedan desplazarse con toda la tranquilidad posible. La decisión de cambiar la carretera por el avión será, de momento, una de las consecuencias de la riada que ha golpeado con especial fuerza ambos territorios.

En el año 2023, un terremoto de magnitud 6,4 sacudía el oeste de Nepal y dejaba al menos 143 muertos y 166 heridos, aunque las autoridades advirtieron de que el balance podría aumentar con el paso del tiempo. Los distritos de Jajarkot y Rukum Occidental concentraron los mayores daños, pero varias réplicas dificultaron las labores de rescate y cientos de viviendas quedaron afectadas. Esta tragedia recordó además al devastador terremoto ocurrido en 2015, de magnitud 7,8, que dejó 8.712 muertos y más de 22.000 heridos en Nepal. Entre las víctimas de las avalanchas provocadas por aquel terremoto se encontraban dos españoles, una pareja zaragozana cuyos cuerpos fueron localizados semanas después en el valle de Langtang.