Aragón se asoma a su último pico de calor de agosto: dónde se registrarán las máximas y qué temperaturas alcanzarán

Agosto tienes los días contados y, con él, uno de los veranos más calurosos en Aragón desde que hay registros. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) será la encargada de certificar la posición definitiva en ese particular ranking y determinar cuánto calor más ha hecho respecto a años anteriores. De momento, en municipios como Zaragoza no habido unos meses de junio y julio tan cálidos como en este 2026.

Esta semana, Aragón ha tenido vaivenes térmicos, algo habitual en esta época del año, aunque las temperaturas se han mantenido por encima de lo normal. Este jueves, continúan activos los avisos amarillos por calor en el valle del Ebro y en el Bajo Aragón de Teruel por valores que podrían llegar hasta los 36 grados.

Serán precisamente estas dos zonas donde se registren las máximas de la jornada. Las previsiones dicen que Caspe (38 grados) y Alcañiz (37 grados) serán los puntos más calientes de la comunidad; mientras Fraga (36ºC), Monzón o Zaragoza capital (35ºC) registrarán también temperaturas razonablemente altas para un 27 de agosto.

Fin de semana

El fin de semana va a tener dos partes diferenciadas. La primera, el viernes y el sábado, estará marcada por un descenso notable de las temperaturas en todo Aragón, llegando a perder algunos municipios hasta 8 grados de sopetón; la segunda, el domingo y el arranque de la semana, último día del mes, con un nuevo pico de calor.

Los mayores descensos este próximo viernes se localizarán en las dos localidades que sudarán más hoy. Alcañiz y Caspe marcarán máximas mañana de 28 y 30 grados, 9 y 8 grados menos en 24 horas, respectivamente. Las caídas también serán importantes en Zaragoza capital, Fraga y Monzón (5 grados menos), que se estancarán en torno a los 30 grados. Pese a ello, entre ellas estará la máxima del día en Aragón.

De cara al sábado la tendencia se revertirá la situación y comenzarán a subir las temperaturas. Las máximas serán ya de 34 grados, que podrían alcanzarse en localidades como Caspe, Fraga o La Almunia de Doña Godina. Zaragoza capital o Alcañiz se quedarán cerca.

Será el domingo cuando llegue el último subidón de agosto. Los termómetros de toda la comunidad volverán a ascender y los valores en la Ibérica de Zaragoza y el valle del Ebro subirán al menos hasta los 36 grados. La Almunia de Doña Godina podría registrar los valores más altos, según las previsiones.

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El lunes supondrá un alivio en la zona de la Ibérica, mientras que en el resto del territorio aragonés se mantendrán prácticamente igual. Así, La Almunia perderá cinco grados, por ejemplo, mientras que Zaragoza capital, Caspe o Fraga continuarán en torno a los 35 grados para despedir el mes.