Barbastro autoriza 67 viviendas en La Merced y suma 127 en nuevas promociones

El Ayuntamiento de Barbastro ha concedido licencia urbanística para construir 67 viviendas en la avenida de La Merced, una promoción que se suma a otros dos proyectos en tramitación con los que se prevé incorporar un total de 127 nuevas viviendas.

Según ha informado el consistorio, la actuación se desarrollará en el solar situado en los números 7-13 de la avenida de La Merced, sobre una superficie de unos 2.577 metros cuadrados e incluirá también 93 plazas de aparcamiento y 56 trasteros.

La promoción, de iniciativa privada, dispone de un plazo máximo de seis meses para iniciar las obras después de la concesión de la licencia durante este mes de agosto.

Trámites urbanísticos

A estas 67 viviendas, se añaden los proyectos para construir 42 en el entorno de las calles Los Cubos y Calvario y otras 18 en las calles Castillo y Beato Ceferino El Pelé, cuyos trámites urbanísticos avanzaron el pasado mes de mayo.

El concejal de Urbanismo, Lorenzo Borruel, considera que después de “tres lustros en los que se ha construido muy poco” se constata un cambio de tendencia en Barbastro, donde además se están rehabilitando más de diez inmuebles para uso residencial o turístico.

El ayuntamiento señala el potencial residencial del suelo disponible en Campo Escolapios, un sector con capacidad para alrededor de 500 viviendas que ya dispone de suministro de agua necesario tras completarse la primera fase del Anillo Perimetral de Agua con la instalación de 1.460 metros de nuevas canalizaciones a través de una inversión próxima al millón de euros.

Este espacio acogerá además el nuevo colegio de Escolapios y una promoción de unas 75 viviendas de alquiler social y, según indica el ayuntamiento, en estos terrenos podría construirse el nuevo cuartel de la Guardia Civil que necesita Barbastro.

Asimismo, el consistorio también trabaja en el desarrollo del Sector 71, en la zona de Bellavista y San Ramón, donde se plantea una nueva urbanización con medio centenar de parcelas en las que podrían construirse hasta 73 viviendas, “parte de ellas protegidas”.

El crecimiento residencial de Barbastro se acompaña, según el ayuntamiento, del desarrollo del Área 52C en el entorno de la avenida Pirineos, un ámbito destinado a actividad económica que incorporará unos 20.000 metros cuadrados distribuidos en 22 parcelas, donde se prevé ejecutar una rotonda de acceso presupuestada en 242.000 euros.

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El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, ha vinculado el incremento de la oferta residencial con la capacidad de la ciudad para atraer y retener población y ha defendido la necesidad de disponer de vivienda tanto para jóvenes como para nuevos trabajadores en el municipio.