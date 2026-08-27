De China a Pedrola: la tecnológica china que llega a Zaragoza para cerrar el círculo de las baterías

Shenghe es uno de los nuevos nombres que se incorporan al mapa industrial de Aragón al calor de la transformación del automóvil y la llegada de la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL a Figueruelas. La compañía china, fundada en 2009, ha elegido Pedrola para instalar una planta de economía circular en la que invertirá 25 millones de euros y creará hasta un centenar de empleos, con una actividad hasta ahora inédita en España: la recuperación y reutilización de un disolvente esencial en la fabricación de baterías eléctricas.

La empresa, Shenghe Energy Technology, se ha especializado durante más de quince años en el reciclaje de disolventes industriales y en el desarrollo de nuevos materiales para la industria de las baterías. Su principal campo de actividad es la recuperación del N-metil-2-pirrolidona, conocido como NMP, un producto utilizado en la fabricación de electrodos para baterías de ion-litio.

Así será el proceso industrial

La futura planta de Pedrola no reciclará baterías usadas, sino que actuará en una fase previa del proceso industrial. En concreto, recuperará el disolvente empleado durante la producción, lo purificará y permitirá devolverlo de nuevo a la cadena de fabricación.

El proyecto encaja así en un modelo de economía circular cada vez más relevante para la industria europea de las baterías. La instalación tendrá capacidad para tratar hasta 100.000 toneladas anuales de NMP mediante un proceso que integra la recuperación de gases, la destilación de alta pureza y la reutilización industrial. El objetivo es transformar un residuo potencialmente peligroso en un recurso que pueda volver al proceso productivo, reduciendo tanto la generación de residuos como la necesidad de utilizar nuevas materias primas.

Reducir el consumo energético

Shenghe aporta además una tecnología propia desarrollada durante años en China. La compañía denomina SEER a su sistema de recuperación de NMP, basado en procesos de circuito cerrado y diseñado para maximizar la recuperación del disolvente y reducir el consumo energético. Según sus datos corporativos, su tecnología puede alcanzar tasas de recuperación superiores al 99% y recuperar más del 80% del calor empleado en el proceso. La empresa asegura haber completado más de 200 proyectos relacionados con esta actividad y ofrece soluciones integrales que abarcan desde el diseño y la fabricación de los equipos hasta la instalación, operación y formación de los trabajadores.

Pero el reciclaje de NMP no es su única actividad. Shenghe también desarrolla materiales avanzados para baterías, entre ellos nanotubos de carbono y pastas conductoras utilizadas para mejorar las propiedades de los electrodos. La compañía afirma contar con más de 80 patentes y dispone de centros productivos propios, además de una red internacional que, según la información difundida con motivo de su llegada a Aragón, incluye doce filiales en países como Hungría, España, Singapur, Indonesia, Malasia y Hong Kong.

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Su desembarco en Pedrola se produce, por tanto, en pleno crecimiento de la industria de las baterías en Aragón. La nueva planta comenzará previsiblemente a construirse en los próximos meses y está previsto que entre en funcionamiento en 2028, coincidiendo con el desarrollo de la gigafactoría de Figueruelas. Como han puesto de relieve desde el Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (Caar), Shenghe se situará así en uno de los eslabones que hasta ahora faltaban en la cadena de valor: el de recuperar y devolver al ciclo industrial uno de los materiales utilizados en la fabricación de las propias baterías. Una actividad pionera en España que puede reforzar el emergente ecosistema industrial y tecnológico que comienza a crecer alrededor del vehículo eléctrico en Aragón.