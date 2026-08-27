MITECO rechaza las cifras de lobo de las CCAA y defiende el diagnóstico científico
El secretario de Estado de Medio Ambiente advierte a las comunidades autónomas que los tribunales les exigirán el cumplimiento del sistema de reporte de datos
El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) asegura que los datos sobre la población del lobo que están aportando los gobiernos autonómicos no se corresponde con la realidad y distan mucho del diagnóstico de la comunidad científica, al que no va a renunciar este departamento.
"La posición del Ministerio nunca ha variado. Sigue siendo hoy la misma que fue en su momento. El Ministerio asume que el diagnóstico científico es el que mejor describe la realidad. Diagnóstico científico que dista de forma notable del diagnóstico que hacen las comunidades autónomas", ha subrayado a los medios de comunicación el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
Morán ha garantizado que lo que no va a hacer el Ministerio es trasladar a la Comisión Europea unas cifras de población de lobo "que no se acomodan a la realidad, ni tan siquiera con el criterio de las comunidades autónomas", y así lo ha transmitido a altos cargos comunitarios.
El secretario de Estado ha explicado que la Comisión Europea tiene un mecanismo de reporte para los datos con un "sistema de seguridad que impide que le engañe" y cuando se cargan determinados datos de las CCAA en el sistema los rechaza.
El Ministerio ha dirigido a las comunidades autónomas "sucesivos llamamientos para que corrijan los datos que el sistema rechaza", pero ellas "insisten en su posición" y el sistema "sigue rechazando esa evaluación".
Sobre si los gobiernos autonómicos acudirán a los tribunales por este tema, ha considerado que, al ir a la Justicia, "con lo que se pueden encontrar es que los tribunales les digan: oigan, cumplan ustedes con el sistema, no me vengan a pedir a mí que resuelva como juez lo que ustedes no son capaces de resolver como instituciones".
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