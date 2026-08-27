Día clave en la huelga de bomberos forestales: los sindicatos esperan una propuesta de Sarga para desatascar el conflicto

Los bomberos forestales de Aragón confían en que la empresa púbica Sarga mueva ficha este jueves. El presidente en funciones del Comité Intercentros y del comité de huelga, Javier Gil, ha indicado antes de la reunión con el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) que mientras no haya pretensión "de negociación y avance", la huelga se mantendrá, considerando que “se tomarán las medidas que se tengan que tomar”.

La representante de Servicios Públicos de UGT en Aragón, Angelica Mazo, ha dicho que confían en "avanzar en derechos laborales", pues consideran que todas las reivindicaciones que se encuentran sobre la mesa "son justas", sobre todo después de un verano de gran desgaste para los efectivos de extinción. La reunión que se está produciendo desde las diez de la mañana se considera esperanzadora, pues en esta ocasión el Gobierno de Aragón está presente en la cita. "Confiamos en salir con resultados ha indicado".

Los temas esenciales que están sobre la mesa tienen que ver con las mejores salariales y laborales. Dos puntos fundamentales en los que si no se logran avances no habrá forma de desenquistar la situación. Los bomberos reclaman la incorporación de un mínimo de entre 150 y 200 profesionales al dispositivo, con el fin de empezar a evitar jornadas de más de 20 horas, la violación de los tiempos de descanso o la vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con unos centros de trabajo que no cumplen las condiciones mínimas ya que algunos de ellos no tienen luz, agua o sanitarios.