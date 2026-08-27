La Diputación de Zaragoza plantea ampliar en 60 plazas la plantilla de bomberos tras dos días de protestas

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha puesto este jueves sobre la mesa su propuesta para intentar encauzar el conflicto laboral abierto con los bomberos provinciales, después de que la negativa de la plantilla a realizar horas extraordinarias haya provocado el cierre de varios parques por falta de efectivos durante los últimos días.

En la mesa de negociación celebrada esta mañana, el equipo de Gobierno de la DPZ ha planteado a los sindicatos tres posibles modelos de reorganización del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI) que incluyen una ampliación significativa de la plantilla, una nueva distribución territorial de los efectivos y la revisión del actual sistema de guardias de 24 horas.

La reunión llega después de una semana especialmente difícil para el cuerpo, marcada por la muerte de un bombero en acto de servicio durante el incendio de Calatorao y por la posterior movilización de la plantilla. Los trabajadores acordaron el pasado lunes dejar de realizar horas extraordinarias ordinarias para denunciar que el servicio depende de ellas para cubrir la falta de efectivos.

La protesta ha tenido ya consecuencias directas. Los parques de **Cariñena, Daroca y Tauste han permanecido cerrados este miércoles y también este jueves**, según han confirmado fuentes del propio cuerpo, al no disponer de los efectivos necesarios para mantenerlos operativos sin recurrir a horas extraordinarias.

Una plantilla de hasta 223 plazas

La propuesta más ambiciosa presentada por la Diputación plantea pasar de las 163 plazas actuales a una plantilla de 223 efectivos. El modelo dividiría la plantilla en seis grupos en cada uno de los nueve parques, con una dotación ordinaria por grupo de un oficial y tres bomberos. El objetivo sería homogeneizar la estructura de los centros y eliminar las diferencias actuales entre parques.

La DPZ ha presentado otras dos alternativas. Una de ellas toma como referencia la estructura prevista en el Decreto 158/2014 y reorganiza la red provincial en tres niveles. Ejea de los Caballeros sería el parque principal; Calatayud, La Almunia, Caspe y Tarazona, parques secundarios; y Zuera, Daroca, Cariñena, Brea, El Burgo de Ebro y Tauste, parques de apoyo.

La tercera propuesta elevaría la plantilla hasta 222 plazas operativas, pero reforzando especialmente la estructura de mando. El modelo contempla seis jefes de intervención, 30 subjefes, 54 oficiales y 132 bomberos. La presencia diaria teórica sería de un jefe de intervención para toda la provincia, cinco subjefes vinculados a las zonas, nueve oficiales —uno por parque— y 22 bomberos.

También se plantea cambiar las guardias de 24 horas

La ampliación de la plantilla no es la única cuestión planteada en la reunión. La Diputación propone también abordar la organización de la jornada laboral y estudiar alternativas al actual sistema de guardias de 24 horas con el objetivo de mejorar la seguridad y la efectividad del trabajo.

La institución defiende que la reorganización debe analizar no solo el número total de efectivos, sino también su distribución territorial y la forma en que se organiza el servicio. La ampliación permitiría, según la DPZ, reforzar la capacidad de respuesta de los parques y reducir en determinadas emergencias la necesidad de esperar apoyos procedentes de otros centros.

La reunión ha contado con la participación del diputado delegado del SPEI, Alfredo Zaldívar; el diputado de Personal, José Carlos Tirado; el inspector jefe del servicio, Raúl Aguilar, y representantes de CCOO, UGT, CSIF y CSL. El equipo de Gobierno ha entregado a los sindicatos un documento que pretende servir como base para estudiar conjuntamente las distintas alternativas.

La negociación llega después de que los bomberos reclamaran más efectivos y denunciaran que algunos parques no cuentan con las dotaciones necesarias. La negativa a realizar horas extraordinarias ha convertido ahora esa reivindicación en un problema visible, con el cierre durante dos días consecutivos de Cariñena, Daroca y Tauste.

Más de 7 millones en nuevos vehículos

La DPZ ha recordado además las inversiones realizadas en medios materiales. En 2025 destinó 2,4 millones de euros a vehículos y en 2026 ha invertido otros 2,2 millones para adquirir dos bombas urbanas pesadas, dos forestales y un camión grúa-quitanieves. Para 2027 está prevista una inversión cercana a los tres millones de euros.

Los bomberos mantienen por ahora su decisión de no realizar horas extraordinarias ordinarias, aunque han acordado acudir cuando sean requeridos ante grandes catástrofes o emergencias excepcionales.

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La propuesta de la DPZ supone la primera respuesta de calado de la institución a una reivindicación que se ha intensificado tras la tragedia de Calatorao. Queda por conocer ahora la valoración de los sindicatos sobre un documento que plantea una ampliación de alrededor de 60 plazas, pero también cambios profundos en la organización territorial y en las jornadas de trabajo del servicio.