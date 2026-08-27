Los ganadores de los Premios Agroalimentarios de Aragón 2026 se conocerán en septiembre

El jurado de los Premios Agroalimentarios de Aragón se ha reunido este jueves para decidir los galardonados de 2026. Estos reconocimientos están impulsados por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación para reconocer la excelencia, la innovación y el compromiso del sector agroalimentario aragonés.

La identidad de los premiados permanecerá reservada hasta la gala de entrega, que tendrá lugar el próximo 9 de septiembre, a las 18:00, en la Sala Goya de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en Zaragoza.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Arancha Simón, ha destacado que estos premios permiten “reconocer el trabajo de quienes contribuyen cada día a fortalecer el sector agroalimentario, generar actividad económica y mantener vivo el medio rural aragonés”.

“Aragón cuenta con agricultores, ganaderos, empresas, cooperativas, artesanos, investigadores y profesionales que son un ejemplo de innovación, calidad y compromiso con el territorio. Con estos premios queremos reconocer su trabajo y contribuir a que la sociedad conozca mejor la importancia de un sector esencial para nuestra Comunidad”, ha señalado Simón.

Homenaje a los agricultores ante los fuegos

Durante la gala se rendirá también homenaje a los agricultores que han colaborado este verano en las labores de extinción de los incendios registrados en distintos puntos de Aragón.

Numerosos profesionales del campo pusieron a disposición de los equipos de extinción sus tractores, cubas y maquinaria agrícola, además de su conocimiento del terreno. Su colaboración permitió prestar apoyo en tareas como el labrado de campos y la creación de franjas que actuaron como cortafuegos para frenar el avance de las llamas, el suministro de agua, la apertura de accesos y la protección de cultivos, explotaciones y núcleos de población.

Seis categorías

Los Premios Agroalimentarios de Aragón cuentan con seis categorías: Emprendimiento e Innovación en Producto, Diseño o Empaquetado; Creación de Contenidos y Divulgación del Sector Agroalimentario; Investigación Agroalimentaria Aragonesa; Mejor Empresa Artesana Alimentaria; Iniciativa Ecológica o de Sostenibilidad; y Premio Especial del Sector Agroalimentario de Aragón.

Los Premios Agroalimentarios de Aragón fueron creados para reconocer públicamente a personas, empresas y entidades que hayan destacado por su trayectoria o por actuaciones de especial relevancia para el sector. Los galardones no tienen dotación económica y consisten en la entrega de una distinción acreditativa.