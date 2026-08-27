El refugio de Carlos Sobera en Aragón: la tierra pirenaica que le marcó su feliz infancia

Se ha revelado que Carlos Sobera será el presentador del programa "Rueda la letra" en Telecinco. Este programa es la apuesta de Mediaset para reemplazar a "Pasapalabra", programa que hace años volvió a Antena 3, y contará con unas dinámicas similares que permitirán a la cadena reforzar su apuesta por los programas de entretenimiento. El concurso estará compuesto por diversas pruebas y se puede ver en el vídeo promocional la ausencia de una mesa central, un elemento característico del programa. Esta será sustituida por atriles.

Aunque aún no se conoce la fecha en la que se comenzará la emisión del programa, este anuncio nos permite rememorar el pasado del presentador vasco en nuestra comunidad autónoma. Carlos Sobera, conocido por otros programas como "First Dates" o "Atrapa un millón", reveló en una entrevista con El Español que tiene raíces aragonesas. Esto se debe a que su padre nació en Aragón "casi por accidente" y que se crio en Zaragoza hasta los 15 años a pesar de que toda su familia era de Burgos.

En esta misma entrevista, también reveló que su padre lleva Aragón "muy por bandera". Comenta que, desde que era pequeño, recuerda ver emisiones de certámenes de jota en su televisión, todo porque su padre quería que no se perdiera esa parte de la cultura aragonesa. Rememora también como las pocas discusiones que tuvo con su padre eran casi en su totalidad por fútbol: "Yo siempre he sido muy del Atleti y él era del Real Zaragoza, pero muy del Zaragoza".

Carlos Sobera afirma que el amor de su padre por Aragón le ha influenciado de forma notoria / Telecinco

La visita que le cambió la forma de ver el mundo

Carlos Sobera recuerda la primera vez que visitó Aragón con mucho cariño: "Hicimos un viaje de una semana en Jaca, y pasamos por Zaragoza. Vi una guitarra en un escaparate y di la matraca durante 5 días hasta que me la compró, así que sí, yo tengo parte de esa cabezonería aragonesa". Esto puede deberse a que Jaca es una tierra muy especial, que embauca a todo aquel que la visita, aunque sea solo por unos días.

Jaca cuenta con múltiples actividades en la zona, además de muchos monumentos relevantes para los amantes de la historia y del arte. Una de las actividades más enfocadas al invierno es el patinaje sobre hielo, ya que Jaca cuenta con el Pabellón de Hielo, con dos pistas listas para deportes como hockey, curling o el ya mencionado patinaje sobre hielo. Aunque actualmente se encuentra cerrada, volverá a abrir sus puertas en octubre de este año, tras el fin de la temporada estival.

El Pabellón de Hielo de Jaca es uno de los referentes nacionales para las actividades deportivas / WikiMedia

Una joya cultural

Una de las grandes piezas arquitectónicas que se puede ver cerca, aunque ha sido afectada por el reciente incendio de Las Peñas de Riglos, es el monasterio de San Juan de la Peña. Aún se encuentra cerrado después del susto que se pasó, ya que las llamas alcanzaron la zona de los monasterios. Cuando vuelvan a abrir, la zona cuenta con un gran patrimonio histórico, disponible para los visitantes en el museo ubicado en el Edificio Nuevo.

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Jaca cuenta también en su interior con la Catedral de San Pedro de Jaca, un gran ejemplo de la arquitectura románica en la península, ya que fue una de las primeras edificaciones de esta época construidas. Además, anexo a esta se ubica el Museo Diocesano de Jaca, que alberga en su interior una gran colección de arte medieval, con ejemplos de pinturas murales originales de los estilos románico y gótico.