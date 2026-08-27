Teruel gana peso en la carrera espacial europea con los 158 millones de Europa para PLD Space

La industria espacial vinculada a Aragón gana peso en la carrera europea por disponer de acceso propio y competitivo al espacio. La Agencia Espacial Europea (ESA) ha seleccionado a la compañía alicantina PLD Space para desarrollar la próxima generación de lanzadores privados europeos, mediante un contrato valorado en 158,9 millones de euros, una adjudicación que refuerza también la relevancia de las instalaciones del aeropuerto de Teruel dentro de la hoja de ruta de la empresa.

La decisión, adoptada en el marco del European Launcher Challenge, supone un importante respaldo a la compañía española y, de forma indirecta, refuerza la posición de Aragón dentro de una de las apuestas industriales y tecnológicas más ambiciosas del sector espacial europeo.

PLD Space mantiene una estrecha vinculación con Teruel, donde su aeropuerto se ha convertido en una de las piezas de su desarrollo tecnológico. La compañía tiene previsto utilizar sus instalaciones para llevar a cabo ensayos de su lanzador Miura 5, el cohete orbital con el que pretende dar el salto al mercado comercial de acceso al espacio.

La adjudicación de la ESA llega, precisamente, en un momento clave para la empresa y para el proyecto del Miura 5. El contrato incluye dos grandes bloques de actuación. El primero permitirá consolidar el servicio comercial de lanzamiento orbital de la compañía e incrementar progresivamente su cadencia de lanzamientos hasta 2030, en respuesta al creciente interés internacional por el nuevo cohete español.

Nuevas prestaciones

El segundo bloque estará dirigido a mejorar las capacidades orbitales del Miura 5. PLD Space desarrollará nuevas prestaciones para aumentar la capacidad de carga útil y el alcance orbital del lanzador, tanto para misiones institucionales como comerciales. El proyecto contempla además la incorporación de tecnologías de aterrizaje propulsivo, uno de los pasos necesarios para avanzar hacia la reutilización de los cohetes.

Estas nuevas capacidades forman parte de una estrategia de mayor alcance. Los desarrollos tecnológicos previstos serán transferibles a Miura Next, la futura familia de lanzadores pesados de PLD Space. El objetivo de la empresa es aprovechar los avances obtenidos en el actual programa para acelerar el desarrollo de sus futuros cohetes, reducir riesgos tecnológicos y optimizar las inversiones.

Para Aragón, el respaldo europeo añade relevancia al papel que puede desempeñar Teruel dentro del crecimiento de la industria espacial española. El aeropuerto de Teruel ha ido consolidando en los últimos años una actividad vinculada al sector aeronáutico y aeroespacial, y la presencia de PLD Space abre la puerta a situar sus instalaciones como uno de los escenarios de prueba de tecnologías críticas para el futuro acceso europeo al espacio.

El presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez, ha asegurado que la selección por parte de la ESA confirma la madurez de una hoja de ruta que la compañía lleva años desarrollando. «Una capacidad europea de lanzamiento concebida para crecer con una ambición sólida, basada en una tecnología, una industria y una capacidad de ejecución bajo nuestro propio control», ha señalado.

El directivo ha subrayado además que el contrato no representa «un hito aislado», sino una nueva etapa dentro de una estrategia que comenzó con la validación tecnológica del Miura 1 y que continúa ahora con el desarrollo del Miura 5 y la futura transferencia de tecnologías al Miura Next.

La adjudicación también respalda el modelo industrial de PLD Space, basado en la integración vertical y en el desarrollo de tecnología propia. La compañía aplica una metodología de ensayos que busca reproducir en tierra las condiciones reales de vuelo, una filosofía que convierte las campañas de prueba en una fase decisiva antes de la puesta en servicio de sus lanzadores.