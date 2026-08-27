Transportes aprueba el segundo sobrecoste de la A-68 entre El Burgo y Fuentes

Un paso más en un camino al que cuesta ver el final. El Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General de Carreteras, ha aprobado provisionalmente el segundo modificado de las obras de la A-68 a su paso entre las localidades zaragozanas de El Burgo y Fuentes de Ebro. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este acuerdo, que será sometido a información pública a partir de mañana, según recoge el mismo documento.

Las obras de desdoblamiento de casi 19 kilómetros de la N-232 hacia la A-68 acumulan ya cuatro años de retraso según el calendario previsto en su origen. El segundo modificado supone un sobrecoste de casi 11 millones de euros, lo que elevaría la intervención en la infraestructura a un coste global de unos 85 millones de euros. En total, un crecimiento del 38% respecto a la concepción original de las obras. A finales de junio, cuando este diario adelantó esta información, el ministerio que dirige el socialista Óscar Puente argumentó "mejoras técnicas y medidas ambientales" para afrontar este segundo modificado.

La Dirección General de Carreteras declara de urgencia el proyecto entre Fuentes y El Burgo de Ebro y asegura que el trámite tendrá "el carácter de información pública previa a la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto". Este trámite estará abierto durante 30 días hábiles y a partir de este jueves, ya que el BOE refleja que el proceso se abrirá un día después de la publicación de este miércoles.

Transportes advierte de que las alegaciones y observaciones, que puede presentar cualquier persona, solo se tomarán en consideración cuendo tengan por objeto "la rectificación de posibles errores en la relación de bienes y derechos publicada o la oposición, por razones de fondo o de forma, a la necesidad de ocupación". En el último caso deberán explicar por qué es mejor la ocupación de otras zonas.

Según la información sobre la modificación que se publica en el BOE, los cambios en la obra de la A-68 afectará a 4.198 metros cuadrados en El Burgo de Ebro, con la expropiación de esas superficies que se reparten entre siete propietarios. Menos afecciones en Fuentes de Ebro, con la expropiación de 49 metros cuadrados y la ocupación temporal de otros 556 metros cuadrados.

Un sobrecoste de casi once millones de euros y un retraso de cuatro años

A finales del pasado mes de junio, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN adelantaba que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible estaba trabajando en este segundo modificado, que elevaba el coste de la obra en 10,85 millones de euros. Un impacto que también hacía retrasar las obras, que acumulan para estas fechas casi cuatro años de tardanza extraordinaria respecto al calendario original.

El proyecto ya fue objeto de un primer modificado en 2023, que incrementó el presupuesto en algo más de 11 millones de euros. Ahora, el ministerio impulsa una segunda modificación del contrato, según han confirmado desde el departamento que dirige Óscar Puente a preguntas de este diario, lo que vuelve a elevar el coste de una infraestructura considerada estratégica para la conexión de Aragón con el Mediterráneo a través de Castellón.

"El proyecto de modificado incorpora actuaciones como plantaciones adicionales para compensación de emisiones de CO₂, mejoras en caminos agrícolas, refuerzos en firmes y mezclas bituminosas adaptadas a las altas temperaturas y contrastes térmicos, cimentaciones especiales por condicionantes geotécnicos, reposición de servicios afectados como fibra óptica, alumbrado, y canalizaciones, así como medidas adicionales de seguridad vial, señalización, cerramientos, drenaje, protección de taludes y conservación de estructuras", explicaban entonces desde el Ministerio de Transportes.

Desde la cartera que dirige Óscar Puente no precisaron cuándo estará en funcionamiento esta nueva conexión, que en origen tenía una previsión de apertura en el verano de 2023. Cuando se cumplen ya tres años de retraso, fuentes locales y conocedoras del proyecto reconocían a este diario el horizonte más probable debía situarse en verano u otoño de 2027.