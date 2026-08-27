La vicepresidenta Aagesen dice que la criba de centros de datos evitará impactos en las facturas de los consumidores

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, cree que el futuro real decreto sobre centros de datos que servirá para cribar los proyectos reales de los especuladores y que acaba de salir a audiencia pública es "fundamental" para que estas infraestructuras se implanten en España "en las mejores condiciones", y sin que la industria ni los hogares sufran un impacto en su factura energética. La nueva normativa podría complicar el aterrizaje de una treintena de complejos tecnológicos que se proyectan en Aragón.

En declaraciones tras su visita de este jueves a las zonas afectadas por los incendios en la Sierra Oeste de Madrid, Aagesen ha dicho que el objetivo es conseguir que los centros de datos, "que son necesarios, sean excelentes, los mejores, en resiliencia hídrica y consumo energético, y apuesten por que su consumo sea renovable".

La propuesta, que se encuentra en audiencia pública hasta el próximo 4 de septiembre, persigue que los centros de datos cumplan los estándares europeos de eficiencia hídrica y energética más exigentes, y respalden con nueva generación renovable cada hora de funcionamiento, el 80 % de su consumo energético.

"Es un real decreto muy innovador, pero esencial", ha explicado la también ministra para la Transición Ecológica a preguntas de los medios, y ha asegurado que estas infraestructuras son "parte del desarrollo económico" que está ocurriendo en todo el mundo.

De acuerdo con los datos del Ejecutivo, la Estrategia de Inteligencia Artificial (IA) española estima unos 2,5 gigavatios (GW) de potencia de computación en 2030, que necesitarían de 3,5 a 4 GW de demanda eléctrica.

No obstante, las peticiones y los permisos otorgados para este tipo de instalaciones superan varias veces esa meta, y "ya hay accesos concedidos por más de 12 GW y muchísimas más solicitudes", ha apuntado Aagesen.

Para plantear esta regulación, el Gobierno se ha inspirado en las experiencias de países europeos como Irlanda y Países Bajos.

Pero también, ha proseguido la ministra, de EE.UU., donde "doce estados ya han presentado moratorias a los centros de datos porque han tenido conflictos en materia de agua y energía".

Habida cuenta de las grandes necesidades que presentan, el proyecto normativo recién anunciado por España dispone que estas instalaciones cumplan con los mejores niveles de eficiencia energética e hídrica del etiquetado europeo relativo a centros de datos, actualmente en desarrollo por la Comisión Europea.

"Pedimos los máximos estándares, etiqueta A y que el 80 % de la energía que consumen sea renovable y adicional", ha subrayado Aagesen, que ve "fundamental" el cumplimiento de estas especificaciones.